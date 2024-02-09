В замке Рагнит собираются экспонировать средневековое оружие и доспехи (фото)

В замке Рагнит в Немане собираются экспонировать средневековое оружие и доспехи. Объявление о поисках коллекционеров, готовых сотрудничать с замком, разместил на своей странице «ВКонтакте» предприниматель Иван Артюх, занимающийся восстановлением исторического объекта.
«Ищем владельцев частных коллекций средневекового оружия и доспехов, готовых выставлять свои коллекции в замке Рагнит», — написал Артюх.
«Новому Калининграду» бизнесмен уточнил, что первые помещения, готовые размещать экспозиции, появятся в замке к лету этого года. Также он добавил, что в здании ресторана «есть отдельное помещение (где музейчик)», и там коллекции оружия можно экспонировать уже сегодня.
Так называемый музей истории рыцарей «Риттербух» начал работу в Немане 1 февраля. По словам его создателей, экспонатами являются «точные копии одежды, доспехов и вооружения Средних веков».
Работы по восстановлению замка Рагнит начались в мае прошлого года. На тот момент подрядчик восстанавливал и укреплял кирпичную кладку стен с внешней и внутренней стороны и занимался бетонированием.Весной 2023 года проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. В замке намерены обустроить выставочные залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.