В подвалах замка Рагнит собираются восстановить старинные тюремные камеры (фото)

В подвалах замка Рагнит в Немане планируется восстановить старинные тюремные камеры. Об этом «Новому Калининграду» сообщил инвестор замка Иван Артюх.



«Я думаю, что мы их как-то адаптируем, чтобы можно было не просто посмотреть, — рассказал Артюх. — Если кто-то захочет, то даже сможет там немного побыть. Это, конечно, жуткая история совершенно, потому что там холодина, но такая идея у нас есть, и она поддерживается».

Управляющий Артюха Евгений Гульник пояснил, что две камеры из четырех сохранившихся практически полностью сохранили антураж.

«Предположительно, две другие камеры использовались как резервуары для хранения чего-то, потому что там построены соответствующие перегородки», — пояснил Гульник.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Он напомнил, что под нужды тюрьмы замок был перестроен в начале XIX века, однако в 1829 году там произошел пожар. Ремонт замка был завершен лишь к 1840 году и в качестве тюрьмы он использовался вплоть до 1945 года.

Иван Артюх добавил, что основную площадь подвалов планируется использовать в качестве хранилища для сидра.

«У сидра определенный период созревания, — пояснил инвестор. — Соответственно, там же в подвале будут проходить дегустации».

Восстановление замка Рагнит в Немане началось в июне 2023 года. Весной 2023 года проект приспособления замка Рагнит в Немане прошёл все согласования экспертизы. Кроме восстановления кирпичной кладки планируется воссоздать арочные своды, установить окна и двери. В замке намерены обустроить выставочные залы, сувенирные лавки, в том числе «Кузнечную мастерскую», конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором.