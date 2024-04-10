Филиал Третьяковской галереи в Калининграде отменил закупку на 28,5 млн рублей

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде отменил закупку на проведение комплекса работ по изготовлению и монтажу экспозиций детского зала и зала истории. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.



В опубликованном на сайте извещении об отмене определения поставщика указано, что закупка отменена по решению заказчика. Документы к нему не прикреплены. Изначально аукцион планировали провести 8 апреля. Работы необходимо было выполнить до 6 июня 2024 года.

Областное Министерство градостроительной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию филиала Третьяковской галереи в январе. Открыть музейный комплекс планировали в первом квартале 2024 года.