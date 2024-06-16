Кафедральный собор организовал выставку первой картины Шишкина, приобретенной Третьяковым (фото)

В Калининграде открылась выставка картины Ивана Шишкина «Полдень. В окрестностях Москвы» (0+), первой картины, приобретенной коллекционером Павлом Третьяковым. Перед открытием главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова рассказала, что экспонируемое произведение изобразительного искуства (это уже шестая выставка одной картины, организованная Кафедральным собором совместно с Третьяковской галереей) всякий раз является источником вдохновения для формирования музыкальной программы.



«Каждый раз я удивляюсь и с восторгом внутренним наблюдаю, как удивительным образом небольшая картина, шедевр из нашей постоянной экспозиции, который мы очень хорошо знаем в своих стенах и который очень любим, в значительном пространстве собора удивительно и гармонично присутствует, — заявила Городкова. — Этот удивительный синтез искусств, который возникает здесь, просто поразителен. Мы знаем, что жители Калининграда уже полюбили этот проект, ждут его и знают, что в середине лета Третьяковская галерея привезет какую-то (это всегда интрига) знаковую работу».

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Калининградской области

Рассказывая о самом произведении Шишкина, Городкова заметила, что выбор Павла Третьякова не был случайным: «Павел Михайлович очень внимательно отслеживал все произведения художников-современников, которые экспонировались на выставках. Увидев эту картину, он сразу захотел ее приобрести. Впоследствии он неоднократно приобретал произведения Ивана Шишкина и в собрании Третьяковской галереи очень представительная монография этого замечательного художника».

Городкова также напомнила, что в этом году в Калининграде открывается филиал Третьяковской галереи, где будет развернута значительная экспозиция русского искусства. Однако открытие музея «не помешает продолжить сотрудничество с Кафедральным собором» и в следующем году калининградцев познакомят с новым шедевром.

Музыкальное сопровождение выставки обеспечил британский пианист-вундеркинд Джордж Харлионо, исполнявший произведения Чайковского, Стравинского, Глинки и Балакирева.

«Полдень. В окрестностях Москвы» будет экспонироваться в Кафедральном соборе до 14 июля (0+).