Ермак рассказал, когда индивидуальные туристы смогут попасть в «Планету Океан» (дополнено)

Индивидуальные туристы смогут попасть в новый корпус Музея Мирового океана «Планета Океан» с начала сентября. Об этом в минувшую пятницу сообщил в эфире Центра управления регионом министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, у которого поинтересовались, с какого момента в новом корпусе начнут работать не только групповые экскурсии.

«Насколько я знаю, с 3 сентября, — ответил Ермак. — Я сегодня разговаривал с генеральным директором Музея Мирового океана Денисом Алексеевичем Миронюком, и он мне сказал: „Да, этот формат группового посещения с самого начала, с момента открытия, был объективно необходим, чтобы понять, как ходят группы, сколько времени это занимает, какие есть сложности логистические с точки организации процесса“. Но с 3 сентября там можно будет с 10 утра прийти и купить билеты на текущий день. Но нельзя будет прийти 3-го и купить на 4-е или на 5-е. Такая возможность будет предоставлена уже со следующего месяца».

Открытие «Планеты Океан» состоялось в прошлый понедельник. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис». Музей Мирового океана выступал выгодополучателем.

Дополнено в 10:30:

В пресс-службе Музее Мирового океана пояснили, что в сентябре корпус «Планета Океан» ещё не сможет принимать индивидуальных туристов, а с 3 сентября появиться возможность приобрести билет на экскурсию, которая состоится непосредственно в день покупки билета.

«Работать в тестовом режиме новый музейный корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах», — уточнили в ММО.

Речь идёт об экспозициях «Лаборатория жизни», «Лаборатория воды и воздуха», Лаборатория технологий«, а также «Лаборатория космоса и земли».