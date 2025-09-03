ММО открыл продажу билетов в кассах в корпус «Планета Океан»

Все новости по теме: Культура

В среду, 3 сентября, в кассах Музея Мирового океана открылась продажа билетов в корпус «Планета Океан». Как сообщила пресс-служба учреждения, приобрести их можно только на текущую дату.

Музей напомнил, что пропускная способность нового корпуса составляет 300 человек в день. Посещение возможно только в составе групп с экскурсоводом. Работать в тестовом режиме корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах.

Поскольку билеты в «Планету Океан» также продаются на сайте, половину билетов на сегодня выкупили заблаговременно. «Просим отнестись с пониманием, так как интерес к новому корпусу музея значительно превышает его пропускную способность», — добавляет пресс-служба.

Открытие «Планеты Океан» состоялось 18 августа. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис».

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter