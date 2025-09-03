ММО открыл продажу билетов в кассах в корпус «Планета Океан»

В среду, 3 сентября, в кассах Музея Мирового океана открылась продажа билетов в корпус «Планета Океан». Как сообщила пресс-служба учреждения, приобрести их можно только на текущую дату.

Музей напомнил, что пропускная способность нового корпуса составляет 300 человек в день. Посещение возможно только в составе групп с экскурсоводом. Работать в тестовом режиме корпус будет до тех пор, пока не завершится создание экспозиций на других этажах.

Поскольку билеты в «Планету Океан» также продаются на сайте, половину билетов на сегодня выкупили заблаговременно. «Просим отнестись с пониманием, так как интерес к новому корпусу музея значительно превышает его пропускную способность», — добавляет пресс-служба.

Открытие «Планеты Океан» состоялось 18 августа. Мероприятие совместили с первым расширенным заседанием попечительского совета регионального отделения Русского географического общества, на которое пригласили замминистра культуры РФ, губернатора и других официальных лиц.

«Планету Океан» начали строить в 2013 году, планировали открыть корпус к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, однако строительство затягивалось, неоднократно менялись заказчики и подрядчики. С 2021 года заказчиком нового корпуса выступала подведомственная федеральному Минстрою публично-правовая компания «Единый заказчик». Работы вел «СтройМонолитСервис».