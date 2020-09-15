Ермак показал ролик о «европейском» отдыхе в Калининградской области (видео)

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Новое промо Калининградской области оказалось калькой рекламы Приморского края

Министр по культуре и туризму Андрей Ермак выложил ролик об отдыхе в Калининградской области, в котором регион позиционируют как «достойную альтернативу Европе». Как уточнил чиновник на своей странице в «Фейсбуке», видео создавала «Фестивальная дирекция». При этом министр заявил, что «не знает», сколько стоила работа специалистов. В самой дирекции не смогли оперативно сообщить, в какую сумму обошлось создание видео, и попросили направить письменный запрос. 

Видеоролик, в котором рассказывают о старинной архитектуре, доступных вариантах для размещения, «долгожданном отдыхе под солнцем» и активном отдыхе в городской среде, планируют использовать к следующему сезону, а также транслировать на осенних презентациях Калининградской области. «Можно было лучше? Не знаю, наверное, можно, но в конкурсе, который мы объявляли к Новому году, все, кто что-то мог и хотел, всё продемонстрировали», — отметил Ермак.


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