Новое промо Калининградской области оказалось калькой рекламы Приморского края

Новый проморолик Калининградской области является «калькой» рекламы Приморского края. Об этом заявил представитель компании «Мегаполис Видео» из Владивостока Пётр Мороховец.

«100% калька с ролика, который сделан был ещё в мае нашим видеопродакшеном для правительства Приморского края. Так нельзя. Некрасиво. Кадр в кадр», — прокомментировал он видео, выложенное в Facebook министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком.

«Почему нельзя? Вы имеете в виду использование идеи? Это намеренно сделано, мы с Приморьем не конкуренты, наоборот дополняем друг друга „от Владивостока до Калининграда“... Ролик классный вы сделали, к Константину Шестакову (заместитель председателя правительства Приморского края — прим. „Нового Калининграда“) я отношусь с огромным уважением, и он это знает, поэтому мы этот ролик и использовали, как референс. Что нужно сделать, чтобы было можно?», — ответил на претензию калининградский чиновник.

По мнению Петра Мороховца, для использования идеи достаточно было согласия правообладателя ролика — правительства Приморского края.

Напомним, ранее Андрей Ермак представил новый проморолик региона в Facebook. Его созданием занималась «Фестивальная дирекция». Стоимость работы министр не знает.