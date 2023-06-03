Андрей Ермак: на водном маршруте Е70 уже появляются инвестпроекты

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

На калининградском участке водного маршрута Е70 появляются инвесторы, заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на пресс-конференции в Музее Мирового океана 2 июня.

«Только начали активно обсуждать историю, связанную с возрождением маршрута Е70, вернее, с его новым наполнением, уже стали появляться инвестпроекты. Как будто они где-то лежали долгое время, никто их не доставал, и вдруг приходят коллеги, говорят, что готовы делать яхтенную гавань здесь и здесь. Всё это — в пределах городской черты. В этом отношении уже работа ведётся. Совершенно точно какие-то новые проекты появятся», — сказал Андрей Ермак.

Ранее министр заявил, что возить туристов по калининградской части водного маршрута Е70 уже сейчас может любой желающий. При этом он отметил, что хоть в навигаторах на маршруте Е70 есть все данные, необходимые для водного туризма, но здесь не хватает инфраструктуры.

Международный водный маршрут Е70 проходит через Нидерланды, Германию, Польшу, Россию и Литву. Калининградский участок Е70 пролегает через Куршский и Калининградский залив, Преголю и Дейму. В 2015 году региональные власти хотели активнее интегрировать Калининградскую область в международный водный маршрут Е-70, но уже тогда пришли к выводам о нехватке причалов и ненадлежащем состоянии имеющихся. В 2017 году тогда ещё врио губернатора Антон Алиханов говорил о развитии водного туризма как об одной из важных задач регионального правительства. «Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем снять те барьеры, которые существуют для развития внутреннего и международного речного туризма, и проект Е-70 заживет полноценной жизнью», — заявлял он.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter