Андрей Ермак: на водном маршруте Е70 уже появляются инвестпроекты

На калининградском участке водного маршрута Е70 появляются инвесторы, заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на пресс-конференции в Музее Мирового океана 2 июня.

«Только начали активно обсуждать историю, связанную с возрождением маршрута Е70, вернее, с его новым наполнением, уже стали появляться инвестпроекты. Как будто они где-то лежали долгое время, никто их не доставал, и вдруг приходят коллеги, говорят, что готовы делать яхтенную гавань здесь и здесь. Всё это — в пределах городской черты. В этом отношении уже работа ведётся. Совершенно точно какие-то новые проекты появятся», — сказал Андрей Ермак.

Ранее министр заявил, что возить туристов по калининградской части водного маршрута Е70 уже сейчас может любой желающий. При этом он отметил, что хоть в навигаторах на маршруте Е70 есть все данные, необходимые для водного туризма, но здесь не хватает инфраструктуры.

Международный водный маршрут Е70 проходит через Нидерланды, Германию, Польшу, Россию и Литву. Калининградский участок Е70 пролегает через Куршский и Калининградский залив, Преголю и Дейму. В 2015 году региональные власти хотели активнее интегрировать Калининградскую область в международный водный маршрут Е-70, но уже тогда пришли к выводам о нехватке причалов и ненадлежащем состоянии имеющихся. В 2017 году тогда ещё врио губернатора Антон Алиханов говорил о развитии водного туризма как об одной из важных задач регионального правительства. «Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем снять те барьеры, которые существуют для развития внутреннего и международного речного туризма, и проект Е-70 заживет полноценной жизнью», — заявлял он.