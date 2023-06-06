«Девочке с оленёнком» в Калининградском зоопарке нашли новое место

Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой
Фото: телеграм-канал Светланы Соколовой

Скульптуру «Девочка с оленёнком» в Калининградском зоопарке планируют перенести на новое место, сообщила директор учреждения Светлана Соколова в своём телеграм-канале.

Сейчас работа находится в зарослях бадана между вольером для хищной птицы, вольером леопарда и Тропическим домом. «Несмотря на анималистический сюжет, она не создавалась специально для зоопарка. Знаем, что была перевезена сюда откуда-то в советское время (как и многие другие, включая „Борющихся зубров“ и „Орангутана“), а в остальном история её появления здесь пока для нас туманна (если кто-то знает — поделитесь, пожалуйста!), — написала Светлана Соколова. — В этом году, наконец-то дошла очередь и до её проекта реставрации. Мы сразу подумали о том, что её нужно вытаскивать из этих кустов и определять более достойное и видимое место«.

Калининградский зоопарк собрал группу архитекторов, искусствоведов, историков, культурологов и музейщиков, которые сошлись во мнении, что новым местом для «Девочки с оленёнком» должна стать поляна около «Деревни копытных животных». Скульптуру планируется переместить туда после реставрации.

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