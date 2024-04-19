Зоопарку требуются 2 млрд руб. для восстановления всех исторических ценностей

Калининградскому зоопарку на восстановление собственных объектов культурного наследия необходимо 2 млрд рублей. Об этом заявила директор учреждения Светлана Соколова в пятницу, 19 апреля, в ходе круглого стола Музея мирового океана, посвященного разработке новой образовательной программы по подготовке в Калининграде архитекторов и реставраторов.

Она напомнила, что в этом году в зоосаду будут реставрировать скульптуры Германа Клаассу и «Девочка с оленёнком». Для восстановления ещё трёх объектов — балкона с северной стороны Общественного дома, Террариума и наружных вольеров комплекса «Деревня» — ожидается разработка документаций. Однако, чтобы отреставрировать в учреждении все исторические ценности, необходимы государственные средства в большом объёме.

«Проблема, <...> которая очевидна для всех, — это всё равно деньги. Для того, чтобы приспособить <...> два десятка исторических зданий и сооружений, то это порядка двух млрд рублей. Мы муниципальный зоопарк, даже не региональный, и насколько есть шансы всё это сделать при жизни всех здесь сидящих, я не про себя говорю, а вообще — ну, большой вопрос», — заявила Соколова.

Недавно зоопарку на восстановление памятника первому директору учреждения, установленному в 1913 году, выделили 3,8 млн рублей. Сейчас для работ ищут подрядчика. В декабре для вольеров в копытном ряду (комплекс «Деревня») заказывали разработку проектно-сметной документации, её должны предоставить в мае. К реставрации готовится скульптура «Девочка с оленёнком», которая по завершении работ должна переехать на новое место.