Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию моделей техники (фото)

Калининградский Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию. Об этом сообщается на странице музея «ВКонтакте».

«Предполагаем, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время. Собрание включает модели судов, самолётов, поездов, предметы морской и военной символики, а также литературу на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и других языках — всего более 3,5 тыс. артефактов», — отмечается в сообщении.

Коллекцию передал ММО друг музея Юрген Брюман, более 30 лет кропотливо собиравший предметы. В 2022 году он ушел из жизни. Полную коллекцию, а также библиотеку и архив Брюман завещал музею.

Его первая встреча с генеральным директором музея Светланой Сивковой состоялась в 2017 году в рамках празднования Дня ВМФ России, когда в Калининград приехала делегация военных моряков бывшей ГДР. После визита в Музей Мирового океана Брюман решил, что гаванью для его флота и лучшим местом для размещения всей масштабной коллекции миниатюр может стать только Музей Мирового океана. Первые 53 образца были торжественно переданы 31 октября 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Германии. Сейчас предметы находятся на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды», уточнили в ММО.



Коллекция будет атрибутирована. Планируется разместить миниатюры в залах нового объекта Музея Мирового океана — бастиона «Литва».