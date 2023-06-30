Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию моделей техники (фото)

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Калининградский Музей Мирового океана получил из Германии уникальную коллекцию. Об этом сообщается на странице музея «ВКонтакте».

«Предполагаем, что на сегодня это самая крупная коллекция образцов военной и другой техники, стоявшей на вооружении СССР, ГДР и Польши в послевоенное время. Собрание включает модели судов, самолётов, поездов, предметы морской и военной символики, а также литературу на русском, немецком, французском, английском, польском, чешском и других языках — всего более 3,5 тыс. артефактов», — отмечается в сообщении.

Коллекцию передал ММО друг музея Юрген Брюман, более 30 лет кропотливо собиравший предметы. В 2022 году он ушел из жизни. Полную коллекцию, а также библиотеку и архив Брюман завещал музею.

Его первая встреча с генеральным директором музея Светланой Сивковой состоялась в 2017 году в рамках празднования Дня ВМФ России, когда в Калининград приехала делегация военных моряков бывшей ГДР. После визита в Музей Мирового океана Брюман решил, что гаванью для его флота и лучшим местом для размещения всей масштабной коллекции миниатюр может стать только Музей Мирового океана. Первые 53 образца были торжественно переданы 31 октября 2017 года в Посольстве Российской Федерации в Германии. Сейчас предметы находятся на выставке «Подводный щит России» в павильоне «Куб воды», уточнили в ММО.

Коллекция будет атрибутирована. Планируется разместить миниатюры в залах нового объекта Музея Мирового океана — бастиона «Литва».

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