На бастионе «Литва» начались противоаварийные работы

Фото: пресс-служба Музея Мирового океана
Фото: пресс-служба Музея Мирового океана

Музей Мирового океана начал противоаварийные работы работы на бастионе «Литва» на Литовском валу, 105/2. Первую выставку здесь планируют открыть в августе.

«Накануне Музей Мирового океана начал проводить на бастионе противоаварийные работы, также здесь стартовали работы по подготовке экспозиционных пространств. Кровлю освободили от поросли. Следом приступили к очистке и приведению в порядок вентиляционных каналов, чтобы восстановить воздухообмен в помещениях бастиона. Старинную кладку временно закроют специальной сеткой, которая защитит от обрушения, внутри обработают откосы оконных проемов, на территории проведут уборку, а помещение капонира ждет превращение в выставочное пространство», — рассказали в пресс-службе Музея Мирового океана. 

Бастион «Литва» передали Музею Мирового океана в 2022 году. Объект планируют использовать как хранилище крупных экспонатов и реставрационную мастерскую. Директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова заявила, что на ремонт бастиона «Литва» потребуется три-четыре года.

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