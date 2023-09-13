Калина: в «Танцующем лесу» строят «красивое энергетическое торговое здание»

В «Танцующем лесу» на Куршской косе строят новый торговый павильон, рассказал директор нацпарка Анатолий Калина в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» 13 сентября.

«Можно назвать это зданием. Это будет торговый ряд. Круглое красивое энергетическое здание, куда можно будет заходить большими группами», — пояснил директор «Куршской косы».

Павильон, как отметил Анатолий Калина, строит сам нацпарк. Завершить строительство планируется к концу года. «В следующем сезоне можно будет опробовать», — добавил он.

По словам директора «Куршской косы», с июня по августа национальный парк посетили 422 279 человек.