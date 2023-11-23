Калининградский зоопарк закрывается из-за непогоды

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский зоопарк закрывается до отмены штормового предупреждения, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«На Балтику пришел шторм — обильный снегодождь и сильные (до 27 м/сек) порывы ветра. Зоопарк для посетителей закрываем. У нас много старовозрастных деревьев, для которых порывы ветра могут стать критичными», — пояснила директор зоопарка Светлана Соколова на своей странице «ВКонтакте».

Накануне сити-менеджер Елена Дятлова заявила, что Калининград «ждут суровые испытания погодой», но коммунальщики к ним готовы. «Самое неприятное в том, что непогода будет сопровождаться обильными осадками. Именно поэтому с вечера на дороги областного центра „Чистота“ выведет все 35 единиц техники для превентивной обработки дорог от гололёда. Наши коммунальщики готовы работать всю ночь, на предприятии сформированы 16 мобильных бригад для оперативной уборки. Ещё три дежурные бригады готовы немедленно выдвинуться на расчистку города от упавших деревьев (надеюсь, что просидят без дела, но прогноз неутешительный)», — написала Дятлова в своем телеграм-канале.

В ночь на 23 ноября в регионе объявили штормовое предупреждение. В школах и детсадах Калининграда ввели свободное посещение.

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