В Калининграде хотят создать путеводитель по советской мозаике

В Калининградской области планируют создать путеводитель по советской мозаике. Общественная организация «Светлая башня» выиграла грант Президентского фонда культурных инициатив на сумму 835,6 тысяч рублей.

«Мы планируем мероприятия по очистке советских мозаик. Например, на автобусных остановках под Светлогорском, в Правдинском районе, посёлке Родники, — рассказал „Новому Калининграду“ координатор проекта „Наследие стен“ Евгений Мосиенко. — Мы их уже очищали, но все равно со временем на мозаиках появились какие-то объявления и так далее. Перед очисткой мы хотим провести мастер-классы художника-реставратора Богдана Лавриненко из Москвы. Это мозаичист с большим опытом. С Калининградом его связывает то, что его дядя отсюда, и Богдан часто бывал здесь. Также у нас запланированы встречи с местными художникам-мозаичистами. Это Юрий и Нелли Смирнягины, Николай Фролов из Светлогорска, Павел Савельев из Зеленоградска».

По словам Евгения Мосиенко, большинство просветительских мероприятий в рамках проекта «Наследие стен» пройдет в арт-пространстве «Светлая башня» в поселке Светлое под Калининградом. «Также мы планируем разработать туристические маршруты, провести экскурсии по мозаичному и другому советскому наследию нашего города и области. В Калининграде архитектура советского модернизма представлена не так широко, но все-таки имеется. — пояснил Евгений Мосиенко. — Например, Дом профсоюзов, Дом пионеров, панельное домостроение 1970-1980-х годов. На первый взгляд эти объекты кажутся типовыми, но у них есть определенные отличия. Путеводитель будет опубликован в электронном варианте на сайте „Наследия стен“ в свободном доступе. Любой желающий сможет самостоятельно отправиться в путешествие и посмотреть мозаики. В дальнейшем, уже после завершения проекта, мы планируем публиковать на сайте материалы о мозаиках других городов страны».



Координатор проекта отметил, что одной из сложностей изучения мозаичного наследия является установление авторства. «К сожалению, много авторов неизвестно. Хотелось бы попробовать найти о них информацию, отдать дань уважения. Это, конечно, очень сложно из-за того, что архивные данные в 1990-е годы были утрачены, но все-таки такая надежда есть», — сказал Мосиенко.