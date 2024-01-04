Суд отказался арестовывать деньги на счету проектировщика реконструкции Музея искусств

Областной арбитражный суд не стал арестовывать деньги на счету компании, занимавшейся разработкой проекта реконструкции здания бывшей биржи в Калининграде. Ходатайство об этом подавал Музей изобразительных искусств, выступающий одной из сторон по делу о расторжении контракта с ООО «Научно-реставрационное объединение». Информация опубликована в судебной картотеке.



Музей просил арестовать на счету компании 13,3 млн рублей — сумму, заявленную в иске с учетом соответствующей госпошлины. Но суд указал, что учреждение не представило доказательств того, что подрядчик не сможет выплатить эти деньги или что в случае непринятия обеспечительных мер музею будет причинен значительный ущерб.

Изначально учреждение заявляло в иске сумму в 6,8 млн рублей, однако позднее уточнило требования. «Научно-реставрационное объединение» подало к культурному учреждению встречный иск, по которому требует взыскать с него 10,3 млн рублей. Заседание по делу назначено на 17 января.

Судебное разбирательство с проектировщиком реконструкции здания бывшей биржи идет с февраля 2023 года. Ранее региональные власти заявляли о планах объявить до конца прошлого года новые торги на разработку проекта. Как сообщали «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства, документация, подготовленная компанией «Научно-реставрационное объединение», дважды получила отрицательное заключение госэкспертизы.

«Наша позиция, что мы ему (проектировщику — прим. „Нового Калининграда“) вообще ничего не должны, потому что он работу не выполнил, нарушил все сроки несколько раз», — заявлял министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак. Подрядчик ситуацию с расторжением контракта не прокомментировал.