Подрядчик культурного центра на Острове пожаловался Путину на «большие проблемы» с логистикой

Руководитель компании «Стройтрансгаз» Дмитрий Лебедев пожаловался президенту России Владимиру Путину на «большие проблемы» с логистикой при строительстве культурного центра на Острове в Калининграде. Видеозапись встречи опубликовали на сайте Kremlin.

«Мы очень активно ведем строительство во всех регионах. Сталкиваемся, правда, с большим количеством проблем, которые в первую очередь связаны с доставкой и приобретением импортных комплектующих, отделочных материалов. Для этого мы провели работу, очень много перепроектировали, пришлось перепроектировать [много] разных систем. Большие проблемы с логистикой. Особенно здесь, в Калининграде», — рассказал Дмитрий Лебедев во время рабочей поездки главы государства в Калининград.

По словам Лебедева, материалы при строительстве решили по максимуму заменить на российские и локальные «без ущерба качеству». Отвечая на вопрос Владимира Путина о том, будут ли завершены все объекты культурного центра к концу 2024 года, Дмитрий Лебедев заявил, что для этого приложат все усилия, однако результат зависит не только от подрядчика. «Есть объективные причины, про которые я говорил, про импортозамещение. Это серьезно. Особенно касается технологии сцены. Это эксклюзивные товары, которые мало кто производит. С этим определенные сложности есть», — пояснил гендиректор «Стройтрансгаза».

Ранее филиал Третьяковской галереи на Острове официально разрешили ввести в эксплуатацию. Местные власти заявляли, что открыть здание для посетителей планируют в первом квартале 2024 года. На Острове уже функционируют филиал Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы. Продолжается строительство филиалов Высшей школы музыкального и театрального искусств и Большого театра. Аналогичные культурные центры строятся во Владивостоке, Севастополе и Кемерове. Генеральным подрядчиком объектов выступает АО «Стройтрансгаз». 

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