ФК «Балтика» решил провести благотворительный матч на старом стадионе

Футбольный клуб «Балтика» проведет 23 февраля благотворительный «Кубок джентльменов-2024» (18+) на старом стадионе. Об этом сообщает фонд «Берег надежды».

«Болельщики и партнеры футбольного клуба проведут турнир на поле легендарного одноименного стадиона. В общей сложности 16 команд в День защитника Отечества поборются за призы и подарки от партнеров и спонсоров. Взносы от команд-участников будут направлены в фонд „Берег надежды“ в помощь детям с ограниченными физическими возможностями», — рассказали в фонде.

Длительность матча в группе — 10 минут; длительность матча в плей-офф — 15 минут. К соревнованиям допускаются участники, которые подадут заявку и пройдут регистрацию. Срок подачи заявок: до 17 часов 22 февраля.