ФК «Балтика» решил провести благотворительный матч на старом стадионе

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Благотворительность

Футбольный клуб «Балтика» проведет 23 февраля благотворительный «Кубок джентльменов-2024» (18+) на старом стадионе. Об этом сообщает фонд «Берег надежды».

«Болельщики и партнеры футбольного клуба проведут турнир на поле легендарного одноименного стадиона. В общей сложности 16 команд в День защитника Отечества поборются за призы и подарки от партнеров и спонсоров. Взносы от команд-участников будут направлены в фонд „Берег надежды“ в помощь детям с ограниченными физическими возможностями», — рассказали в фонде.

Длительность матча в группе — 10 минут; длительность матча в плей-офф — 15 минут. К соревнованиям допускаются участники, которые подадут заявку и пройдут регистрацию. Срок подачи заявок: до 17 часов 22 февраля.

Получить подробную информацию об участии в соревнованиях и приеме заявок можно по телефону 8 (952) 796-96-36 или по ссылке

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter