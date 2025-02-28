В Музей янтаря вернулось католическое распятие XVII века (фото)

В постоянную экспозицию Музея янтаря вернулся подлинный экспонат конца XVII века — янтарное распятие с двумя предстоящими. Несколько десятилетий оно было представлено в постоянной экспозиции, однако из-за проведения ротации предметов было временно убрано в хранилище. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Изделия из янтаря постоянно нуждаются в наблюдении за состоянием сохранности, — рассказала главный хранитель музея Александра Шакирова. — Им необходим определенный микроклимат: средняя влажность воздуха — 55%, температура от 18 до 22 градусов, уровень освещенности в витрине должен быть 50 люкс. Сейчас наши специалисты приняли решение выставить распятие вновь на обозрение публики».

Автор янтарного распятия неизвестен. Оно было передано к открытию Музея янтаря в 1979 году, а до этого хранилось в Оружейной палате Московского Кремля. Изделия подобного типа в большом количестве изготовлялись во второй половине ХVII и в ХVIII веках. В тот период они были прибыльным товаром, который шёл на экспорт из районов немецкого северо-востока. В католических странах такие распятия использовались как домашний алтарь, наподобие православных икон, сообщает пресс-служба. В отечественных музейных собраниях янтарные распятия — редкость, так как предметы католического культа в Россию не экспортировались.