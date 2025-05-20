«Между марксизмом и гегельянством»: БФУ анонсировал открытую лекцию

Изображение: пресс-служба культурно-просветительского центра БФУ
Изображение: пресс-служба культурно-просветительского центра БФУ
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Культурно-просветительский центр БФУ им.И.Канта анонсировал открытую лекцию «Ранний Альтюссер: между маркизмом и гегельянством», которая пройдёт 28 мая в 18:30 (16+). Об этом сообщает пресс-служба центра.

«Французский философ Луи Альтюссер известен, в первую очередь, как основатель такого направления как „структуралистский марксизм“. В то же время в последние годы о нём говорят уже скорее как об оригинальном мыслителе, ориентируясь на его поздние работы. В обоих случаях мало кто обращает внимание на его самые ранние тексты 1940-х и 1950-х годов. Молодой Альтюссер — бывший солдат французской армии, участник Второй Мировой войны, узник нацистских лагерей, католик-гегельянец и марксист, критикующий идею „конца света“. Все данные характеристики относятся к самому раннему периоду творчества этого выдающегося философа, мысль которого в последние годы всё чаще становится полем битвы между его различными интерпретаторами», — говорится в анонсе.

Лектор — Ребров Сергей Александрович — историк политической философии, младший научный сотрудник Социологического института РАН — филиала ФНИСЦ РАН (Санкт-Петербург).

Лекция состоится по адресу: ул. Университетская, 2, ауд.115А. Необходима предварительная регистрация.

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