Оркестр, гастролекция, встреча с Лукьяненко: в Калининграде анонсировали программу «Библионочи»

Калининградская областная научная библиотека представила программу «Библионочи» (12+). Всероссийская акция пройдет 18 апреля и в этом году будет посвящена теме «Единство народов — сила России!», сообщили в учреждении.

Открытие запланировано на 18:00. Старт мероприятию даст Калининградский областной симфонический оркестр под управлением Аркадия Фельдмана с программой «Единство в созвучии». В нее войдут произведения Петра Чайковского, Георгия Свиридова, Арама Хачатуряна и бурятского композитора Лудуба Очирова.

В 18:30 в библиотеке пройдет лекция-дегустация «Гастрономическая карта России». Ресторатор и сооснователь Балтийской высшей школы гастрономии Максим Ткачёв расскажет о кухнях регионов страны и предложит участникам попробовать традиционные блюда.

В течение вечера гостей ждут интерактивная программа «В единстве — наша сила», посвященная культурным традициям народов России, мастер-классы по изготовлению сувениров, прядению и ткачеству, а также выставка об истории русского костюма. Экскурсии по зданию библиотеки «Этажи истории» пройдут в 18:30 и 20:30, для участия потребуется регистрация.

В 19:30 состоится творческий вечер финалистов конкурса прозаической миниатюры имени Юрия Куранова «Литературная карта России в миниатюре». Свои тексты представят авторы из разных регионов страны.

Кроме того, в рамках акции пройдет интерактивная лекция-игра «Искусство строить корабли», посвященная истории судостроения.

Главным событием вечера станет встреча с писателем Сергеем Лукьяненко. Автор «Ночного дозора» и «Дневного дозора» выступит в 20:30, беседу проведет журналист Сергей Коновалов. Вход на все мероприятия свободный.

