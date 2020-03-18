Самоизолируемся со смыслом: онлайн-сервисы, которые помогут пережить карантин

В Калининградской области отменяются все массовые мероприятия вплоть до 30 апреля. Ещё вчера театры, музеи и кинозалы всего лишь сокращали часы работы и просили посетителей приходить в масках, а уже сегодня оказались «вне закона». Кажется, до полного карантина рукой подать. «Новый Калининград» надеется сделать вашу самоизоляцию максимально продуктивной и рассказывает о бесплатных онлайн-курсах, электронных книгах, кинотеатрах, трансляциях спектаклей и концертов.

Обучение

Одна из крупнейших площадок онлайн-курсов Coursera до 31 июля открыла вузам и студентам свободный доступ к своему контенту. Для тех, кто уже получил все желанные дипломы, имеется раздел с бесплатными программами.

Хороший набор онлайн-курсов есть на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Здесь можно найти самые разноплановые занятия: от истории английской литературы и основ планирования бизнеса до разговорного персидского языка и изучения проблем аутического спектра.

Не забываем про знаменитую площадку Openedu.ru с курсами от ведущих вузов России. Ассортимент ещё более роскошный. Переходим по ссылке, жмём каталог и удерживаем свои глаза от попытки разбежаться в разные стороны. Тут и курс «Ядерной медицины» от Уральского федерального университета, и «Физиология растений» от МГУ им. Ломоносова, и «Публичная политика и права человека» от Высшей школы экономики, и «Экспериментальные методы в биомедицине» от Политеха.

Онлайн-школа городских предпринимателей «Вектор» института «Стрелка» предлагает курсы, знания которых вряд ли пригодятся вам во время карантина, но ведь он когда-нибудь закончится. Здесь вас обещают научить организовывать фестивали, открывать культурные центры, создавать общественные пространства и исследовать город креативными способами.

Портал «Деловая среда» на время карантина открыл бесплатный доступ к лайфхакам от успешных предпринимателей из курсов «120 секунд» и «120 секунд. Woman» (это такие трёхминутные видео, на которых деловые люди успевают рассказать, например, о том, как быстро проверить эффективность сайта или как мотивировать сотрудников).

На «Нетологии» во время карантина можно бесплатно освоить азы маркетинга, копирайтинга, SMM, SEO и других новомодных профессий. Только не забудьте зарегистрироваться. Промокод «STAYHOME» действует до 31 марта.

Радио просветительского проекта Arzamas дарит месяц бесплатной подписки по промокоду «КАРАНТИН». Подписка будет действовать до 16 апреля. Автопродления не будет, поэтому за внезапное списание денег можно не волноваться.

Ещё один неплохой вариант дистанционного обучения — платформа Geekbrains. Портал открывает доступ к курсам по четырем направлениям: программирование, дизайн, управление и маркетинг. Проходить их можно будет бесплатно в период карантина. Чтобы получить доступ, нужно сначала зарегистрироваться, а потом пройти опрос. Курсы откроются в течение одного-трёх дней.

Кино и сериалы

Онлайн-кинотеатр Okko дарит 14 бесплатных дней подписки для людей, находящихся на карантине. Пользователи получат пакет подписок «Оптимум» на 14 дней. Для этого необходимо воспользоваться чат-ботом Okkobro в Telegram или написать слово «okkobro» в личные сообщения официальной группы кинотеатра «ВКонтакте». Зрителей попросят рассказать об отменившихся планах и приложить фото, подтверждающее факт нахождения дома.

Онлайн-кинотеатр Premiere сделал бесплатным весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями и студиями «Газпром-медиа». Это сериалы, реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, комедийные проекты и онлайн-трансляции НТВ и «Матч! Страна». Для доступа необходима последняя версия приложения и регистрация.

«Кинопоиск» открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру «КиноПоиск HD» до конца апреля для всех пользователей, у кого сейчас нет подписки (в том числе, на «Яндекс.Плюс»). Воспользоваться этим смогут и те, кто раньше оформлял подписку на пробный период, а потом не продлил её. «КиноПоиск HD» доступен на всех платформах: Smart TV, ПК и мобильные приложения. Промокод «POKAVSEDOMA» действует только на территории России.

Кинотеатр More.tv по промокоду «SIDIMDOMA» дарит бесплатный месяц подписки. Здесь можно посмотреть западные сериалы (например, реанимировать в памяти «Друзей» или наконец-то взяться за «Ходячих мертвецов» или «Рассказы служанки»). Есть российские проекты вроде сериала «Корни» или «Кухня».

Ivi снизил стоимость месячной подписки до одного рубля. Акция будет действовать до 15 апреля. Бесплатно, кстати, можно посмотреть документальный фильм о коронавирусе, разъясняющий, как началась эпидемия и чему нас может научить опыт Китая.

10 дней бесплатной подписки можно урвать на сайте Nonfiction.film, где хранится документальное кино. Здесь последний документальный фильм Леонида Парфенова об исторической роли грузин в российской, а позже советской, политике, культуре и науке, история жизни Жан-Поля Готье, работа сына Андрея Тарковского-младшего о своём отце и многое других интересных работ.

Концерты и спектакли

Доступ к записям своих постановок открыли Венская опера, Берлинская филармония, Государственная опера Штутгарта, Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Театр Массимо в Палермо, Большой театр, время от времени трансляции устраивает Санкт-Петербургская филармония им. Шостаковича. Ну и всегда можно побаловаться оперными постановками со всего мира на сайте OperaVision.

Театр на Таганке обещает устроить 28 и 29 марта онлайн-трансляцию спектакля «Снегурочка». Недавнюю премьеру «Lё Тартюф. Комедия» тоже планируют показать в интернете.

С 20 марта «Электротеатр Станиславский» запускает онлайн-трансляции своих спектаклей. В ближайшее время хотят показать оперный сериал «Сверлийцы», двухчастный спектакль «Стойкий принцип», трилогию «Синяя птица», новопроцессуальный проект «Орфические игры. Панк-макраме», оперу «Октавия. Трепанация», спектакль «Идиотология» и камерную оперу Александра Белоусова «Маниозис 1+2».

Александринский театр покажет спектакль «Солнечная линия» по пьесе Ивана Вырыпаева (режиссёр Евгения Беркович). На этом коллектив останавливаться не собирается и призывает следить за новостями на официальном сайте, обещая новые и новые трансляции.

Один из лучших театров Казахстана «ARTиШОК» проведёт онлайн-трансляцию оперы композитора Александра Маноцкова «ЕР-ТӨСТIK». Запись останется доступной к просмотру до конца марта.

Ну и как всегда бесплатные видеоверсии спектаклей (правда, часто не первого калибра) можно найти на сайте «Культура.РФ». Найти симпатичные постановки можно на сайте Onlineteatr (придётся покопаться), но за просмотр придётся заплатить от 300 до 400 рублей.

Книги, журналы и аудиокниги

Bookmate открывает бесплатный доступ к книгам издательств «Гараж» (интервью кураторов музея современного искусства с художниками, сборники рассказов Павла Пепперштейна, тексты о знаковых выставках), Individuum (тут приключенческий нон-фикшн — генетический детектив Карин Бойс «Моя доисторическая семья», «Философия, порно и котики» от бывшей актрисы фильмов для взрослых Джессики Стоядинович, «Саморазвитие по Толстому» от британской журналистки Вив Гроскоп и др.), и Popcorn Books (книги категории young adult).

Издательство Alpina до конца апреля открывает доступ к 70 электронным книгам. Вы регистрируетесь на сайте или в приложении издательства, вводите промокод «GIFT_STAYHOME» и получаете книги с рецептами счастья, 52 шагами к здоровому образу жизни и советами, как приучить ребёнка к здоровой еде. Честно говоря, такое крупное издательство могло бы быть и щедрее.

Журнал Naked Science открыл доступ ко всем своим выпускам по промокоду «COVID-19». Пока почитать их можно только на Android, на iOS обновление для приложения выйдет в течение нескольких дней.

Сервис аудиокниг Storytel заявил, что на фоне пандемии коронавируса откроет всем новым пользователям бесплатный доступ на 30 дней ко всей библиотеке, а также сделает бесплатными подкасты собственного производства на онлайн-платформах SoundCloud, в подкастах Apple, на «Яндекс Музыке» и «Google подкастах».

Сервис «Литрес: Библиотека», с помощью которого государственные библиотеки могут выдавать электронные и аудиокниги, предоставил доступ к 50 тысячам произведений из каталога. Доступ будет открыт, пока не закончится запрет на посещение библиотек из-за распространения коронавируса.

Текст: Алина Белянина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград