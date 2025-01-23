День студента, вечеринка и лекторий: афиша Калининграда на выходные

Бесплатный вход для студентов в музеи Калининграда, концерт американского рок-музыканта Алекса Карлина и вечеринка в стиле «Ленинграда» в «Бастионе», иммерсивный спектакль о Владимире Высоцком в «Янтарь-холле», первый научный лекторий в 2025 году в зоопарке — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как интересно провести последние январские выходные.



24 января в 19:30 и 25 января в 17:00 Литературный театр представит премьерные показы спектакля «Хорошие, в сущности, люди» (12+) по мотивам творчества Аркадия Аверченко, Надежды Тэффи, Власа Дорошевича. Первые сборники рассказов и фельетонов этих авторов стали доступны для современного российского читателя только в 90-е годы. «А в начале ХХ века их успех в России был феноменальным. Аверченко за 44 года жизни издал 44 сборника, именем Тэффи назывались духи и конфеты, фельетоны и театральные рецензии Дорошевича удваивали тиражи газет», — рассказывают в анонсе.

В «Бастионе» 24 января в 23:00 начнётся вечеринка в стиле «Ленинграда» «На лабутенах» (18+). Организаторы обещают самые отвязные и дерзкие танцевальные хиты — от «Ленинграда» до Instasamka в DJ set Inspirа, а также живой вокал и танцы на сцены от эпатажной Nasty_x. Для девушек вход свободный, для мужчин — 500 руб.

25 января на сцену «Бастиона» выйдет Алекс Карлин (18+) — американский рок-музыкант родом из Сан-Франциско, который занесён в Книгу рекордов Гиннеса за самый продолжительный концерт в истории мировой рок-музыки — 32 часа без остановки. Алекс также известен благодаря участию в группе The Rubinoos. Начало концерта — 20:00.



25 января в «Янтарь-холле» покажут иммерсивный спектакль «Последняя гастроль» о Владимире Высоцком (12+). Автор композиции — Иосиф Фишман, художественный руководитель театра «Чёрный кот», продюсер — Вадим Хабаров. «В спектакле звучат не только прославленные композиции, но и проникновенный цикл песен о войне („На братских могилах не ставят крестов“, „Мы вращаем Землю“, „Он не вернулся из боя“), лирические баллады („Беда“), дворовая песня („Таганка“), искромётные шуточные сочинения („Письмо с выставки“) и сказочные песни. Каждый номер включает оркестровые композиции, песни и стихи Высоцкого, хореографические иллюстрации, которые вплетаются в единую историю», — пишут в анонсе.

На этой же сцене 26 января выступит российская эстрадная певица Лариса Долина, которая представит свою новую программу «На БИС!» (12+). Концерт состоит из двух отделений, обещают полностью «живой» звук.

В Доме китобоя 25 января студенты при предъявлении студенческого билета на кассе смогут получить бесплатные билеты в музей (0+). Режим работы музея неизменен — с 10 до 19 часов. Начало сеансов — каждые 30 минут, последний — в 19 часов.





Фридрихсбургские ворота в честь дня студента, дня штурмана и дня рождения Петровского центра 25 января организуют бесплатный вход для всех студентов и Татьян (0+). «Не забудь позвать одногруппников и возьми с собой студенческий билет, а Татьяны — паспорт», — напоминают организаторы.

25 января в Музее искусств откроется новая временная экспозиция «Магнетизм Гофмана» (0+) — взгляд белорусских и калининградских художников на творчество великого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Мастера создали арт-объекты по мотивам одного из самых многослойных текстов кёнигсбергского автора — «Повелитель блох». Выставка продлится до 30 марта.



