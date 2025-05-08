День Победы, Depeche Mode и Владимир Кузьмин: афиша Калининграда на выходные

Парад войск, «Бессмертный полк» и другие мероприятия, приуроченные к Дню Великой Победы, ярмарки на острове Канта и на улице Баранова, трибьют в «Бастионе», дискотека 90-х на «Вагонке», а также стендап-концерты — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях приближающихся выходных.

9 мая на площади Победы в 10:00 состоится военный парад войск Калининградского гарнизона. Участники «Бессмертного полка» начнут собираться в 8:00 на улице Черняховского (напротив ТЦ «Кловер»), откуда в 11:00, после парада, отправляются в шествие до мемориала 1200 воинам-гвардейцам (0+). «Для безопасности колонны будут работать пункты досмотра с рамками металлоискателя. Запрещено проносить колющие и режущие предметы, аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, алкогольные напитки», — отмечает администрация Калининграда. В 11:30 и 13:00 на площади Победы и в парке Победы пройдут праздничные концерты (0+), в 14:00 — реконструкция сражений на территории Форта № 5 (0+). В 22:00 в парке Победы состоится салют (0+).

В «Янтарь-холле» 9 мая в 14:00 покажут спектакль ко Дню Победы «Свеча памяти» (6+). В 16:00 здесь начнётся праздничный концерт «Этот день Победы» (6+). В исполнении Ильи Крестоверова прозвучат песни «Тёмная ночь», «На безымянной высоте», «От героев былых времён», «День Победы». В 17:00 на сцене театра эстрады появится Алексей Гоман, который также представит свою праздничную программу (6+).

Вечер памяти и героизма пройдёт 9 мая в Бастионе (12+). Гостей ждёт военно-историческая постановка об истории Кёнигсберга и его штурма, песни и стихи Великой Победы, советские песни и авторские композиции. Будут организованы фотозоны, а также для всех пришедших приготовят солдатскую кашу на костре. Начало — в 18:00.





На острове Канта продолжается весенняя ярмарка (0+). С 9 по 11 мая здесь будут организованы кинопоказы, концерты и другие мероприятия. Все дни будут работать различные творческие мастерские.

На пешеходной части улицы Баранова 9-11 мая состоится выставка-ярмарка «Балтийский вернисаж» (0+). Мастера представят изделия ручной работы, выполненные в различных техниках, а также пройдут выступления народных коллективов и бесплатные мастер-классы.

В субботу, 10 мая, состоится органный концерт «И звучат победно трубы» (6+). Лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк исполнит произведения Х.Кабанильеса, И.С.Баха, Ф.Мендельсона, С.Франка, М.Дюруфле и Ж.Алена.

Концерт оркестра русских народных инструментов «По праву памяти» (12+) представят 10 мая в Калининградском историко-художественном музее. «В программе — музыкальные произведения, наполненные глубоким смыслом, эмоциями и размышлениями о прошлом, настоящем и будущем», — пишут организаторы. Начало — в 15:00.

10 мая, в «Бастионе» пройдёт трибьют Depeche Mode (12+). «Любите ли вы группу DepecheMode так, как любим её мы? Тогда вы нас поймете. Мы специально собрали нашу группу, чтобы играть их лучшие хиты — потому что это великая музыка, мы выросли на ней, она изменила наш мир», — говорится в анонсе. Начало — в 20:00.

На «Вагонке» 10 мая проведут «Турбо Дискотеку 90-00-х» (16+). Со специальной живой программой из лучших поп- и рок-хитов девяностых и нулевых выступит Konig Tribute Band, а Dj Alex Strokes «будет играть самые горячие треки». Начало — в 20:00.





В развлекательном комплексе «Планета» 10 мая в 20:00 состоится Stand-up концерт, на котором комики из Калининграда вместе с финалисткой шоу Comedy Battle на ТНТ Ольгой Мокеевой обещают свои лучшие шутки (18+).

10 мая в 22:00 в ресторане Flora пройдёт «Стендап ночь» (18+). «Город засыпает, просыпаются комики! Добро пожаловать на первую стендап вечеринку в преддверии лета — „Стендап ночь“. Этим вечером: лучшие шутки опытных калининградских комиков и Afterparty ресторана Flora. Идеально для работников общепита: смену закончили и быстренько к нам, всех ждём!» — пишут организаторы. Количество мест ограничено.

В воскресенье, 11 мая, в 15:00 в «Янтарь-холле» под управлением Аркадия Фельдмана выступит струнный ансамбль (0+). Исполнены будут серенады российских и зарубежных композиторов. В 18:00 здесь начнётся юбилейный концерт Владимира Кузьмина, который планирует исполнить все свои хиты (12+).





В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 11 мая пройдёт концерт «Аве Мария» (6+). В программе прозвучат органные и вокальные сочинения Баха, Шуберта, Каччини, Лоренца и других западноевропейских композиторов, прославляющих образ Богоматери. «Эта программа — прекрасная коллекция ярких и выразительных произведений, поднимающих нас над повседневностью и мирской суетой в те высшие сферы, где царствует свет, любовь и радость, несомненно, наполнит души всех и каждого гармонией, добром и покоем», — говорится в анонсе. Начало — в 16:00.