День России, «Кантата», «Рок ради жизни»: афиша Калининграда на выходные

Мероприятия, посвящённые Дню России, V Международный фестиваль классической музыки «Кантата», концерт в рамках «Русской музыки на Балтике» в «Янтарь-холле», трибьют-концерты в «Лондоне» и «Бастионе», «Рок ради жизни» в Пионерском — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как провести длинные праздничные выходные.



В четверг, 12 июня, в Центральном парке культуры и отдыха пройдут городские мероприятия, посвящённые Дню России (0+). В парке будут работать творческие площадки, интерактивная фотозона, национальная кухня. На территории ЦПКиО организуют флешмоб «Встреча друзей», а также концертную программу.

На Верхнем озере 12 июня в 12:00 начнётся праздничное шествие с огромным триколором (7×3 м) и исполнением гимна (0+). После этого на набережной озера стартует фестиваль «Россия — страна возможностей». «На шести тематических площадках калининградцев ждут: робофутбол, технодекор, научная лужайка ИЦАЭ, выступления морпехов и казаков, мастер-классы по декоративному искусству и спорту, „Минута славы“, народная гимнастика „Рутон“, „Веселые старты“, брейк-данс, граффити, BMX, кикскутеринг и много другое. Всего подготовлено около 50 различных локаций!» — рассказывает пресс-служба городской администрации.

Торжественный концерт ко Дню России пройдёт 12 июня и в парке «Юность» (0+). Кроме выступлений творческих коллективов, в парке организуют семейные развлечения и интерактивные площадки, конкурсы для детей и взрослых, тематическую фотозону и аквагрим. Время проведения — с 13:00 до 16:00, вход свободный.





12 июня в Музее изобразительных искусств организовывают свободное посещение выставки «Лица Победы. Герои и свидетели» при покупке билета на любую экспозицию (0+). Выставка посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В «Янтарь-холле» 12 июня в рамках фестиваля «Русская музыка на Балтике» представят мюзикл «А у нас во дворе» (6+). «Мастерство артистов филармонии создаёт удивительную атмосферу того замечательного времени, когда жили, мечтали и созидали под песни в исполнении любимых и незабвенных Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского, Тамары Миансаровой, Эдиты Пьехи, Эдуарда Хиля, Аиды Ведищевой и многих других. Неповторимая романтика найдёт живой отклик в сердце каждого зрителя, какого бы возраста он ни был», — обещают в анонсе. Начало — в 16:00.

С 12 по 15 июня состоится V Международный фестиваль классической музыки «Кантата», который пройдёт в 12 регионах страны. В Калининграде фестиваль откроется 12 июня в 20:00 концертом на острове Канта (12+). Здесь выступит сводный оркестр из музыкантов Калининградского симфонического оркестра и симфонического оркестра Мариинского театра. Дирижёр — Кристиан Кнапп. 13 июня в 14:00 концерт духовной музыки проведут в Калининградской областной филармонии (6+), в 19:00 в имение Лангендорф будут исполнены «Фортепианные квартеты Шумана и Брамса» (6+). 14 июня концерты пройдут в замке Тапиау (6+) и кирхе Патерсвальде (12+). Закрывающий гала-концерт состоится на открытой площадке перед замком Тапиау 15 июня в 20:00 (12+).

В «Лондоне» 12 июня пройдёт «Вечер джаза» с группой «Акцент» (18+). «Вас ждут захватывающие ритмы, захватывающие мелодии и атмосфера, погружающая в мир джаза! Это будет вечер, наполненный энергией и невероятными исполнениями талантливых музыкантов. Не упустите шанс насладиться живой музыкой и встретиться с единомышленниками!» — приглашают организаторы.





В пятницу, 13 июня, в «Лондоне» гости услышат трибьют «Агата Кристи» в исполнении New Version & Amonbeat (18+). Начало — в 21:00.

В «Бастионе» 13 июня выступит группа «Четыре», которая исполнит песни легенд русского рока (18+). В программе: хиты групп «Кино», «Ария», «Алиса», «Сплин», «Танцы Минус» и многих других. Начало — в 20:00.

В «Янтарь-холле» 13 июня выступит скрипачка-виртуоз Ольга Спасёнова (0+). Концерт приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню России. «В рамках концерта Ольга исполнит как классические произведения, так и современные композиции, пронизанные патриотическим духом и уважением к памяти тех, кто сражался за свободу нашей страны», — говорится в анонсе. Ведущий — писатель Игорь Озёрский.

В субботу, 14 июня, в филармонии состоится концерт «Органный калейдоскоп» (6+). В исполнении лауреата международных конкурсов Анны Юсуповой прозвучат произведения Дж.Фрескобальди, Г.Муффата, И.С.База, Ф.Листа и Л.Вьерна.

В Пионерском на улице Портовой 14 июня запланировано проведение 14-го благотворительного фестиваля «Рок ради жизни» (6+). Организаторы обещают, что «взрывать сцену» в этом году будут группы и исполнители «Который час», West Front, Dick Purple, «ЖИТЬ», Un-Real, Последний Пионер, ДОНЭРА, KLIM. Хэдлайнерами фестиваля объявлены группа «БЕZ Б» — «четыре рок-героя, которые верят в мечту и играют улетные рок — боевики», а также YALTA BAND, которая закроет фестиваль «огненным трибьютом METALLICA».





В «Бастионе» 14 июня пройдёт трибьют-шоу «Руки вверх» (16+). «В этот вечер „Бастион“ превратится в настоящий портал в 90-е, когда вся страна танцевала под хиты „Руки вверх“. Не важно, сколько тебе лет — эти песни знают все, и каждый найдет свою любимую строчку! Группа R.E.D. подготовила для вас живое исполнение самых главных хитов Сергея Жукова — те самые песни, под которые мы влюблялись, танцевали на школьных дискотеках и просто кайфовали!» — рассказывают в анонсе. После концерта запланирована дискотека до утра с лучшими хитами 90-х и 00-х.

В воскресенье, 15 июня, в «Лондоне» проведут квиз «Who is» (18+). «Вопросы о том, о сём, о пятом, десятом... В общем, скорее пиши своим друзьям, собирай большую команду и будь готов к воплям «Да блин, откуда ты это знаешь!?» — настаивают организаторы. Старт — в 18:00.

Текст: Анна Горбунова / фото из архива «Нового Калининграда»