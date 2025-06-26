«Мир», Розенбаум и пляжный волейбол: афиша Калининграда на выходные

Матчи этапа Кубка России по пляжному волейболу в Зеленоградске, фестиваль «Открытое море» на территории Морского рыбного порта, театрализованное огненное представление в поселении викингов «Кауп», спектакль с участием Максима Аверина в «Янтарь-холле», трибьют-концерты в «Бастионе», «Складе» и «Лондоне» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» помогаем составить культурную и развлекательную программу на последние июньские выходные.



Гости Музея изобразительных искусств в выходные смогут посетить выставку работ калининградского художника Владимира Ульянова — члена Союза художников России и заслуженного художника РФ (12+). Экспозиция «Высокое напряжение» приурочена к 50-летию его творческой деятельности. В составе экспозиции — около сотни произведений, созданных в разные периоды. Цена билета — от 80 до 150 руб., доступна оплата «Пушкинской картой».

В пятницу, 27 июня, в Музыкальном театре представят спектакль «Хоакин» по мотивам рок-оперы Алексея Рыбникова «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» (16+). «Хоакин Мурьета — мексиканец по рождению, по крови, по гордости, по пониманию, как надо драться за свои права, за свое достоинство, за свою любовь... Легенда о Хоакине существует с позапрошлого века», — рассказывают в анонсе и предупреждают, что в спектакле используют сценический дым. Начало — в 19:00.

В «Янтарь-холле» 27 июня в 19:00 выступит российский музыкант Александр Розенбаум с программой «Летать — так летать!» (6+). «Российскому зрителю знаком Розенбаум-музыкант, а российский читатель с удовольствием открыл для себя Розенбаума-поэта. Основные темы его произведений — любовь к Родине, Великая Отечественная война и судьбы соотечественников разных поколений, которые небезразличны автору. В своих стихах Александр поднимает вечные вопросы о добре и зле, о мире и войне, о любви к женщине и стране, в которой живет», — отмечается в анонсе.

В «Бастионе» 27 июня пройдёт концерт кавер-группы «Шляпная борода», которая исполнит хиты легенд мирового и русского рока (16+). Обещают «два часа бескомпромиссного живого звука, от которого кровь закипает в жилах». Концерт начнётся в 20:00.





Под самые популярные рок- и поп-треки 27 июня будет возможность потанцевать в «Лондоне» (18+). Группа «Танцы+» сыграет песни «Агаты Кристи», Григория Лепса, Сергея Шнурова, Леонида Агутина, а также Димы Билана и многих других групп и исполнителей. Начало — в 21:00.

Концерт памяти Виктора Цоя, которому 21 июня исполнилось бы 63 года, проведут 27 июня в 22:00 в клубе «Склад» (12+). Трибьют прозвучит в живом исполнении Николая Лагутенкова и музыкантов «КТБ».

В субботу, 28 июня, в «Лондоне» группа Black Bulls и калининградский вокалист Вася Меркьюри сыграют хиты Queen (18+). «Вам будет обеспечено хорошее настроение, бурные эмоции и прекрасные впечатления ... ведь шоу должно продолжаться!», — гарантируют организаторы. Начало — в 21:00.

В «Янтарь-холле» 28 июня в 19:00 состоится спектакль «Научи меня жить» с участием Максима Аверина (12+). «Это не творческая встреча, не концерт — это именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы, сопровождающаяся мастерской звуковой и световой партитурой», — говорится в анонсе. В программе: стихи и проза Давида Самойлова, Александра Вертинского, Владимира Маяковского, Роберта Рождественского и Владимира Высоцкого, а также песни советских и российских композиторов.

Театрализованное огненное представление «Рагнарёк» покажут 28 июня в поселении викингов «Кауп» (0+). Погрузиться в атмосферу средневековья гостям помогут мастерские с аутентичными инструментами и оборудованием, тематические зоны и развлекательные площадки. Цена детского входного билета — 700 руб., взрослого — 1200. В стоимость входят мастер-классы по кузнечному делу и ходулям, метание топоров, средневековые игры, прохождение квеста «Руины Одина», а также гадание на рунах.





Фестиваль «Открытое море» состоится 28-29 июня на территории Морского рыбного порта (6+). Для участников мероприятия свой борт откроет легендарный фрегат «Мир». В программе запланированы мастер-классы, презентации, выставка морских артефактов от проекта «Каюта № 8», детские художественные мастер-классы и тренинги, морские угощения и маркет морских сувениров. На сцене фестиваля будет организовано выступление творческих коллективов и специальных гостей. 28 июня выступит Василий Уриевский, 29 июня — Николай Гринько. Посещение фестиваля бесплатное, но для участия необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте и ознакомиться с правилами. Без регистрации и документов, указанных на сайте, на мероприятие попасть не удастся.

В Зеленоградске 26-29 июня пройдут матчи этапа Кубка России по пляжному волейболу, в рамках которого по традиции разыграют Кубок губернатора Калининградской области (6+). Участие в турнире примут сильнейшие волейболисты страны. Вход свободный.





В воскресенье, 29 июня, в 15:00 «Янтарь—холле» начнётся концерт джазового квинтета «Акцент» с программой «12 месяцев джаза» (6+). В программе — известные композиции К. Портера, Д. Гершвина, Р. Роджерса, И. Берлина и А. Кузнецова. В 19:00, здесь же, с большим концертом выступит коллектив A’STUDIO.

Творческий вечер российского музыканта Ростислава Чебыкина состоится 29 июня в «Бастионе» (16+). «В этот тёплый ламповый вечер Ростислав Чебыкин споёт под гитару свои известные хиты и совершенно новые песни, поделится занятными историями из творческой жизни и ответит на ваши записки с философскими вопросами. Под крышей исторического бастиона „Прегель“ вас ждёт встреча с прекрасным, интеллектуальным и музыкальным — и „es ist gut“, как любил говорить Кант», — приглашают организаторы. Начало — в 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»