День рыбака, «Симфония ветра» и хиты Голливуда: афиша Калининграда на выходные

Мероприятия ко Дню рыбака на набережной перед Музеем мирового океана, фестиваль искусств «Симфония ветра» в «Янтарь-холле», выставки в Музее искусств, историко-художественном музее и «Воротах», «Хиты Голливуда» в филармонии, тематическая вечеринка в «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события предстоящих выходных стоит посетить жителям и гостям города.

В «Янтарь-холле» с 11 по 13 июля пройдут мероприятия в рамках фестиваля искусств «Симфония ветра». В пятницу, 11 июля, в 19:00 на Летней сцене появится оркестр нахимовского училища «Биг-Бэнд», который исполнит классические и современные джазовые произведения, в 21:00 — калининградская группа Rok’n Roll City.KLD с концертом «Ритмы заката» (6+).

В Калининградском музее изобразительных искусств в выходные для посещения будет доступна выставка «Женщины барокко» (0+), которая открылась 8 июля и представляет «блистательный образ России XVIII века, времени правления великих российских императриц — от „дщери Петровой“ Елизаветы до Екатерины Великой». В экспозиции представлено порядка 200 предметов из коллекции музея-заповедника «Петергоф». Выставка действует до 3 октября 2025 года.

В «Воротах» пройдёт выставка работ победителей открытого фотоконкурса «Новые имена 2024» (0+). В экспозиции — фотоработы участников из Калининградской, Ленинградской, Псковской и Тюменской областей, Краснодарского и Пермского края, а также республики Татарстан. «Фотоконкурс „Новые имена“ родился в 2018 г. благодаря усилиям автора Станислава Емельяновича Покровского, известного калининградского фотографа, члена Союза фотохудожников России. Главная идея конкурса — открыть дорогу в мир фотографического искусства юным и начинающим фотографам-любителям, побудить к творческому развитию», — рассказали в анонсе.

Выставку «Рыба. Дорогая» снова запускают во Фридландских воротах (6+). Проект проходит в рамках арт-резиденции Анны Пермяковой. В основе концепции — идея осознанного присутствия, поиска личного ритма и наблюдения за красотой момента. Выставка действует до 30 июля.





В Калининградском областном историко-художественном музее представят экспозицию «Весна 1945 года» Студии военных художников имени М.Б.Грекова (12+). «Представленные в экспозиции живописные произведения — это не только дань памяти участникам Великой Отечественной войны, но и напоминание зрителям, что искусство даёт надежду на спасение, силы для борьбы, возможность не потерять себя в современном мире», — пишут организаторы. Выставка будет работать до 24 августа 2025 года.

11 июля в замке «Шаакен» можно будет послушать рок-оперу «Моцарт» (6+). «Рок-опера, основанная на знаменитом французском мюзикле 2008 года, погрузит зрителей в жизнь и творчество великого композитора, — говорится в анонсе. — Программа начинается в 18:00 с трансфера из Калининграда, Светлогорска или Зеленоградска. В 19:00 гостей ждёт экскурсия по таинственному замку XIII века, в 20:00 — основное шоу, а в 21:15 — фаер-шоу с бокалом игристого и фруктами. После спектакля можно пообщаться с артистами и приобрести сувениры».

«Хиты Голливуда» прозвучат 11 июля в Калининградской областной филармонии (12+). В программе: саундтреки из кинофильмов «Парфюмер», «Идентификация Борна», «Гладиатор», «Аватар», «Дюна», «Властелин колец», «Звездные войны» и многих других. Программа начнётся в 19:00.

В «Лондоне» 11 июля с программой «Хиты на русском» появится «Мантра Бэнд» (18+). Группа исполнит песни Валерия Меладзе, Андрея Губина, Ирины Аллегровой и других звёзд эстрады. Начало — в 21:00.

Концерт для истинных поклонников рока проведут 11 июля в «Бастионе» (16+). New Version & AmonBeat сыграет лучшие хиты мировых и российских рок-легенд, в том числе U2, «Сплин», Marylin Manson, «Кино», Depeche Mode и «Агата Кристи». Старт — в 20:00.

В субботу, 12 июля, Светлый отметит 70-летие со дня присвоения статуса города и традиционный праздник «День города — День рыбака» (0+). Праздничные мероприятия начнутся в 11:00 на центральной площади театрализованным открытием и красочным шествием во главе с морской богиней Амфитритой. В 12:10 на набережную канала прибудет Нептун со свитой, а с 14:00 здесь же всех угостят фирменной рыбацкой ухой, приготовленной по старинному рецепту. Подробнее — по ссылке.

В субботу, 12 июля, в «Бастионе» проведут тематическую вечеринку «От заката до Рассвета» (18+). Планируются зажигательные танцы, огненное шоу, а также DJ-сет от INSIRA. Дресс-код: вампиры, байкеры, роковые красотки и латиноамериканская жара в стиле фильма «От заката до рассвета». Девушкам вход свободный, цена входа для мужчин — 500 руб.





В кафе-баре «ЧИЛ&НТАНО» 12 июля пройдёт «импровизационное юмористически-аналитическое народно-медицинское шоу» (18+). «Ребята в формате импровизации будут искать решение ваших насущных проблем, перебрасываясь шуточками и веселя вас! В этот вечер ваши проблемы будут решать не только комики, а еще и настоящий психолог — Татьяна Глазкова. И посмеемся, и про ваши детские травмы успеем поговорить», — приглашают организаторы.

На сцене «Ялты» 12 июля появится российская исполнительница Виктория Трунова, которая известна под псевдонимом «Элли на маковом поле» (12+). «Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства — все расцвело в этой пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души», — пишут в анонсе. Начало — в 20:00.

В филармонии 12 июля с концертом «Лучшее из рока» (12+) выступят группа «Четыре» и солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган). В этот вечер они объединятся, «чтобы добавить в рок-музыку внушительную палитру звучания органа». Программа начнётся в 18:00.

В субботу и воскресенье продолжатся мероприятия в рамках фестиваля «Симфония ветра». 12 июля в 15:00 в «Янтарь-холле» выступит Калининградский симфонический оркестр под руководством дирижёра Аркадия Фельдмана (0+), в 16:00 в зале «Оникс» представители проекта «Культур-Мультур» проведут лекцию на тему абстрактной живописи и познакомят гостей с творчеством Василия Кандинского — одного из самых влиятельных художников XX века (6+). В 20:00 на Летней сцене солисты Калининградской филармонии им. Е.Ф.Светланова и инструментального ансамбля под управлением Л.Пудовиковой представят концерт «Песни моря» (6+).

13 июля в «Янтарь-холле» в исполнении Калининградского симфонического оркестра прозвучит «Музыка кино» (6+). Концерт станет заключительным в рамках фестиваля «Симфония ветра».





В «Резиденции королей» 13 июля выступит исполнитель ICEGERGERT (18+). «ICEGERGERT — один из ярчайших представителей трэп-сцены из Санкт-Петербурга. Его треки из альбома Royal Bastards и EP Ave заняли верхние строчки чартов всех популярных музыкальных стримингов и стремительно завоевали популярность в вертикальных видео», — рассказывают организаторы. Начало концерта — в 19:00.