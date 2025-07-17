Фестиваль в замке, День мёда, пенная вечеринка: афиша Калининграда на выходные

Фестиваль «Замок Лабиау» в Полесске, концерт и пенная вечеринка на Октябрьском острове, День мёда на Куршской косе, трибьют-шоу в «Бастионе» и «Янтарь-холле», воркшоп в «Сигнале» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем подборку самых ярких событий предстоящих выходных.



В пятницу, 18 июля, в «Бастионе» группа R.E.D. представит трибьют-шоу «Рок-микс любимых хитов» — «гремучую смесь рока, поп-музыки и мировых хитов» (16+). Группа исполнит хиты «Зверей», «Руки вверх», Linkin Park и Queen.

Стендап-комик, резидент и ведущий шоу StandUp на ТНТ Евгений Чебатков 18 июля презентует новую программу в «Резиденции королей» (16+). «Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления», — пишут организаторы. Начало — в 20:00.

В субботу, 19 июля, в «Резиденции королей» состоится большой трибьют-концерт памяти Михаила Горшенева (16+). Гостей ждёт световое шоу, большой экран и «несколько тысяч единомышленников, которые будут петь хором весь концерт». Начало — в 20:00.





В «Янтарь-холле» 19 июля состоится премьера концерта-спектакля «Непокоренный Ленинград» в исполнении Ансамбля песни и пляски Балтийского флота (6+). Зрителей ждут музыкальные номера и яркие хореографические композиции.

Приготовиться «к взрыву энергии» предлагают гостям «Лондона», где 19 июля с зажигательной программой появится кавер-группа «Громче» (18+). Вход — с 20:00, концерт начнётся в 21:00. Билет на концерт дает право бесплатного прохода в ночной клуб Piano Bar.

На автодроме «Extreme 39» на Октябрьском острове 19 июля состоится фестиваль Maximum Rock Fest-2025. В программе: концерт приглашенных групп из Калининграда и Москвы, зона фудкорта «с вкуснейшими блюдами и напитками», а также розыгрыш призов среди гостей и пенная вечеринка. Возрастное ограничение — 18+, при этом на территории с 13:00 будет работать детская зона. Начало концертной программы — в 16:00. Вход свободный.





На территории Визит-центра национального парка «Куршская коса» 19 июля пройдёт ежегодный День мёда (0+). Организаторы обещают песни в исполнении фольклорных коллективов, модное дефиле от креативного детского театра моды «ТЕФИТИ». На Ремесленной стороне проведут различные мастер-классы, в деревне эпохи викингов «Древняя Самбия» в мастерской Травницы гостей научат гончарному делу и погадают им на рунах, на Медовой поляне состоится дегустация и продажа мёда нового урожая, а также мастер-классы по приготовлению медовухи. Мероприятия пройдут с 12:00 до 16:00, вход свободный.

В Калининградском историко-художественном музее 19 июля состоится выступление ансамбля «Акцент» под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей и многолетнего руководителя калининградского джаз-клуба (12+). Начало — в 15:00.

В «Сигнале» 19-20 июля пройдёт воркшоп Института урбанистики «Вернакулярная мастерская — смыслы в символы» (16+). Участники создадут визуальные символы районов на основе локальных топонимов, городских легенд и архитектурного контекста районов. «Зачем и кому это нужно: жителям районов — чтобы увидеть ценность собственной микро-культуры; художникам и дизайнерам — для междисциплинарного опыта и новых сюжетов». Для исследователей, отмечают организаторы, это способ интеграции в креативную экономику города. Время проведения — с 10:00 до 18:00 в оба дня.

В воскресенье, 20 июля, в Полесске пройдёт летний фестиваль «Замок Лабиау» (6+). В программе: выступление трайбл-проекта Padma tribe, средневековый моноспектакль «Констанция Сицилийская» Марион Талиезин, исторические танцы от клуба «Бешеная малиновка», средневековая кухня и ярмарка, «плюшевая резня» и стрельба из лука, интерактивы и мастер-классы, настольные игры и приключения от клуба «Тряси костями!», а также огненное шоу от участников Fahrenheit show group.





В «Янтарь-холле» 20 июля представят шоу «Enjoy the symphony», где трибьют-группа Devotion Mode в сопровождении симфонического оркестра исполнит хиты группы Depeche Mode (6+). «Это неповторимое сочетание инструментов создает атмосферу, которую нельзя передать словами, её нужно прочувствовать на концерте», — приглашают организаторы. Начало — в 17:00.