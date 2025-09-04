Street Food, конкурс органистов и День города в Зеленоградске: афиша на выходные

Городской пикник Kaliningrad Street Food в Королевском парке, День города в Зеленоградске, выставки во «Фридландских воротах» и Музее искусств, трибьют-концерты в «Бастионе» и «Квартирнике», выступления Олега Погудина, Александра Гиллярова и Игоря Талькова младшего в «Янтарь-холле» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие мероприятия стоит посетить в первые осенние выходные.



5-7 сентября в Королевском парке вновь пройдёт городской пикник Kaliningrad Street Food (0+). «В этом году мы делаем пикник ещё шире: больше вкусов, больше форматов и больше поводов прийти всей семьёй. <...> Мы детально проработали единый стиль площадки: яркие, но лаконичные зоны отдыха, навигация, корнеры с характером. Особая гордость — ожившая афиша, созданная по рисунку семилетнего Николая Куковякина», — отмечают организаторы. На главной сцене запланированы чтения местных поэтов, авторские перформансы, концерты Hellomishel и джаз-квартета Алексея Маркова, а также джем-сейшен. Кроме того, в программе — фестиваль уличного кино под открытым небом, книжная ярмарка и мастер-классы. В мероприятии принимают участие 40 гастропроектов.

В выходные жители и гости Калининграда смогут посетить выставку «Вдохновение творцов: калининградские мотивы» (6+), которая откроется 4 сентября в 17:00 в музее «Фридландские ворота». На выставке представят более 30 работ четырёх калининградцев — мастера резьбы по дереву и янтарю Николая Котова, художника и педагога Натальи Марковой, художника-ювелира Игоря Нестеренко, а также графика и резчика по янтарю Александра Юрицына. Вход свободный.

В Музее искусств в пятницу состоится лекция «Ароматы эпохи» в рамках выставки «Женщины барокко» (12+). Анна Воробьёва расскажет о парфюмерии, благовониях и роли запахов в культуре барокко. Начало — в 18:00.





В «Янтарь-холле» 5 сентября в 17:00 пианист, композитор и поэт Александр Гилляров представит свой авторский музыкально-поэтический концерт, на котором прозвучат стихи под живые фортепианные импровизации и песни (6+). В 19:00 здесь начнётся мини-концерт Игоря Талькова-младшего и группы «МирИмиР» (12+). «Концертная программа Игоря концептуальна и состоит как из своих песен, так и песен отца, в которых Игорь ведёт диалог со зрителем, отцом и обществом в целом», — говорится в анонсе.

Прослушивания второго тура XIV Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева пройдут 5 сентября в Калининградской областной филармонии (6+). «За 26 лет своего существования Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева завоевал особый статус в профессиональной среде. Это самый престижный конкурс органистов в мире, играющий важнейшую роль как в российской музыкальной культуре, так и за рубежом», — рассказывают организаторы. В соревнованиях примут участие три десятка молодых музыкантов из России, Италии, Германии, Беларуси, Китая, Южной Кореи и ЮАР.

Концерт для истинных поклонников рока проведут 5 сентября в 20:00 в «Бастионе» (16+). В исполнении New Version & AmonBeat прозвучат лучшие хиты мировых и российских рок-легенд: U2, «Сплин», Marylin Manson, «Кино», Depeche Mode и многих других.

В субботу, 6 сентября, в «Бастионе» рок-хиты сыграет и группа Kelvin (16+). В программе: хиты «Кино», «Смысловых галлюцинаций», «Танцев минус» и Lumen и многих других рок-звёзд. Начало — в 20:00.

В караоке-баре «Квартирник» 6 сентября классику русского рока представит группа «Газеты Пишут» (18+). Концерт стартует в 20:00.

Для любителей блюза, соула и рока в субботу в баре Morrison концерт проведёт группа Krissmen (18+). Начало — в 20:00. В 22:00 свой диджей-сет здесь представит DJ Lana Mo, в 02:00 — DJ Sam.





В Зеленоградске 6 и 7 сентября состоится празднование Дня города (0+). Для гостей будут работать различные городские площадки с тематическими представлениями. Центром праздника станет площадь Роза ветров. Церемония открытия Дня города состоится здесь в 14:00-14:15. Гостям обещают показательный полёт самолета. В 14:15 стартует концертная программа, в 19:00-20:00 — показ мод от победительниц конкурса Миссис Калининград «Бегущая по волнам» и танцевальное шоу театра танца «Колесо». В 20:00-21:45 — праздничная шоу-программа, выступления групп «Диско Дяди», «Громче», световое шоу.

В воскресенье, 7 сентября с 13:00 до 16:00 в Зеленоградске состоится пешеходный арт-проект «Народный карнавал в Зеленоградске», организаторами которого выступают общественное движение «Красивый выход», «Народный карнавал» (Москва). Маршрут: Музей старинных игрушек — городской краеведческий музей — сквер королевы Луизы — Курортный проспект — Музей курортной моды.

В «Янтарь-холле» 6 сентября в 15:30 состоится концерт народного артиста России Олега Погудина (12+). В программе «Избранное» «прозвучат самые дорогие и любимые слушателями романсы, танго, лирические песни, давно ставшие отечественной классикой». Концерт пройдёт в сопровождении инструментального ансамбля Театра романса Олега Погудина.

Вечер памяти ирландской певицы Долорес О’Риордан проведут 6 сентября в филармонии (12+). «На сцене филармонии — большой the Cranberries Tribute (Крэнберриз трибьют). В исполнении музыкантов, известных калининградскому зрителю по группе „Четыре“, прозвучат все лучшие хиты, а также несколько песен из последнего (посмертного) альбома the Cranberries (Крэнберриз). Специальный гость — солистка филармонии, лауреат международных конкурсов Мария Гаврилюк (орган)», — рассказывают в анонсе. Начало — в 18:00.

Театрализованное огненное представление «Сердце дракона» представят 6 сентября в поселении викингов «Кауп» (0+). Зрителям обещают показать «удивительную историю о том, как драконы и легенды оживают». Гости смогут «поужинать в лучших традициях средневековой кухни». Шоу начнётся в 18:00.





В воскресенье, 7 сентября, Media Melody в «Бастионе» представит рок-хиты в симфоническом звучании (12+). В программе: Queen, Nightwish, System of down, «Король и Шут» и другие. Начало — в 19:00.

На сцене «Янтарь-холла» 7 сентября состоится премьера проекта «Моя Майя», приуроченного к 100-летию со дня рождения балерины Майи Плисецкой (12+). «Гала-концерт объединит оригинальные хореографические постановки и легендарные фрагменты из её репертуара. В проекте примут участие артисты Большого, Мариинского, Станиславского и Немировича-Данченко, театра „Урал Опера Балет“, Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Ростовского музыкального театра», — рассказывают организаторы. Программа начнётся в 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»