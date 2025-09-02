В Королевском парке вновь пройдёт городской пикник Kaliningrad Street Food

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Городской пикник Kaliningrad Street Food вновь пройдёт в Королевском парке 5-7 сентября (0+). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В сквере за площадью Победы (между ул. Горького и Гаражной) «встречаются еда, музыка, книги и креативные сообщества». «В этом году мы делаем пикник ещё шире: больше вкусов, больше форматов и больше поводов прийти всей семьёй. <...> Мы детально проработали единый стиль площадки: яркие, но лаконичные зоны отдыха, навигация, корнеры с характером. Особая гордость — ожившая афиша, созданная по рисунку семилетнего Николая Куковякина», — отмечают организаторы.

На главной сцене запланированы чтения местных поэтов, авторские перформансы, концерты Hellomishel и джаз-квартета Алексея Маркова, а также джем-сейшен. Кроме того, в программе фестиваль уличного кино под открытым небом, книжная ярмарка и мастер-классы.

В мероприятии принимают участие 40 гастропроектов, в том числе из Белгорода, Ижевска, Нижнего Новгорода, Махачкалы, Владивостока, Москвы и Витебска. Гости смогут попробовать слобожанскую кулебяку «на четыре угла» с «титёркой» на корочке, картофельные пышки, крафтовые и выдержанные сыры редких стилей, сыровяленое прошутто, утиное магре, микс потрошков в специях в лепёшке роти, арбузные шейки и многое другое, обещают организаторы.

«На пикнике в Калининграде пройдёт финал Russian Street Food Awards 2025 — церемония состоится в девятый раз. Мы определим „Лучшее уличное блюдо страны“, а также вручим специальную награду за самую выразительную и запоминающуюся зону участника. Мы отмечаем не только вкус, но и атмосферу, которую создают команды — от идеи меню до визуального оформления», — говорится в анонсе.

