День моря, молодёжные фестивали, трибьют-концерты: афиша Калининграда на выходные

Программа в Музее Мирового океана ко Всемирному дню моря, закрытие сезона экстремальных видов спорта под вторым эстакадным мостом, фестиваль субкультур на территории Верхнего озера, трибьют-концерты в «Квартирнике», «Бастионе» и «Лондоне», Грибной фестиваль на Куршской косе — «Афиша Нового Калининграда» в традиционном обзоре собрала самые интересные события последних сентябрьских выходных.

В пятницу, 26 сентября, в Калининградском историко-художественном музее в рамках выставки «Голубое золото Балтики» проведут творческую встречу с членами российской ассоциации «Гильдия ткачей» и Калининградской ассоциации мастеров и ремесленников (12+). Мария Лебедева расскажет о репликах традиционных «стоузорных» тканых поясов, Татьяна Кузьминова представит «сплав традиций балтийских берегов и его современное прочтение». Начало — в 16:00.

Музей Мирового океана 26 сентября традиционно проведёт экологическую акцию «За чистую Балтику», приуроченную ко Всемирному дню моря (0+). Большой субботник пройдёт в 16:00 на берегу озера Синявино. В самом музее проведут кинопоказ об экологии Мирового океана и научную лекцию об экологических проблемах. Вход свободный.

Программу «Для Неё и для Него» представит 26 сентября в «Лондоне» группа Kelvin Band, которая планирует собрать «лучшие хиты разных лет для тех и других» (18+). Вход — с 20:00, начало — в 21.00.

Концерт группы «El Rodriguez» пройдёт 26 сентября в караоке-баре «Квартирник» (18+). Коллектив исполнит лучшие хиты русского рока, в том числе песни «Агаты Кристи», «Кино», «Сплин» и других. Начало — в 20:30.





В субботу, 27 сентября, на «Вагонке» в рамках тура «Out of love tour» выступит российский рэпер Toxis (16+). Концерт начнётся в 18:00.

В баре Morrison 27 сентября в 20:00 появится группа «Четыре», которая исполнит хиты зарубежного рока (18+). В 22:00, здесь же, свой диджей-сет представит DJ Mamoru.

На сцену «Ялты» в субботу выйдет группа Rock Privet (12+). «Rock Privet — это беспроигрышное сочетание любимых русскоязычных хитов и экстремальной музыкальной формы, исполнительского мастерства и отличного чувства юмора. Самые популярные музыкальные пародии и мэшапы группы получают своё яркое сценическое воплощение на запоминающихся и по-настоящему драйвовых выступлениях», — рассказывают в анонсе. Начало — в 20:00.

Трибьют «Сплин» в живом исполнении группы Kelvin 27 сентября прозвучит в «Бастионе» (16+). Начало — в 20:00.

В клубе «Склад» в субботу состоится фестиваль рок-музыки «Дрожь Земли» (18+). Площадку предоставят молодым музыкантам — коллективам «Взлёт», «Эхо теней», «Шизга», «Дети Подорожника», «Наборы хромосом», «Трилл», BSMP и NoReason. Вход свободный.

Молодёжный фестиваль субкультур состоится 27 сентября на набережной Верхнего озера, на ул.Пролетарской, 114 (0+). Программу откроет в 11:00 танцевальный мастер-класс для всех желающих. В 12:00 стартует открытие фестиваля и награждение представителей уличных направлений в Калининграде.





На территории скейт-парка под вторым эстакадным мостом (Московский проспект, 76) проведут закрытие сезона экстремальных видов спорта (0+). В программе: соревнования для райдеров на самокатах, BMX, MTB и скейтбордах, а также финал проекта «Академия самокатного спорта». Мероприятия стартуют в 12:00.

В «Янтарь-холле» 27 сентября выступит российский певец Shaman (6+). Концерт начнётся в 19:00.

В национальном парке «Куршская коса» 27 сентября в 10:00 начнётся Грибной фестиваль (6+). В программе запланированы игры, мастер-классы, квест, фотовыставка, викторины, а также эксперименты с грибами в специальной лаборатории.

В воскресенье, 28 сентября, в Кафедральном соборе состоится концерт «Вечер в опере» (6+). Заслуженные артисты России Мария Людько (сопрано) и Даниэль Зарецкий (орган) исполнят произведения Баха, Вивальди, Генделя, Россини, Беллини, Верди и Масканьи.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова проведут концерт «Загадка гения», приуроченный к 185-летию со дня рождения П.И.Чайковского (6+). Его симфонию № 6 си минор сыграют Камерный оркестр филармонии, заслуженный артист России Станислав Катенин, а также учащиеся и преподаватели Центральной музыкальной школы (Москва).

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»