В Калининграде на набережной Верхнего озера пройдет молодежный фестиваль субкультур

В субботу, 27 сентября, в Калининграде запланировано сразу два мероприятии для молодежи: фестиваль субкультур и закрытие сезона экстремальных видов спорта (0+). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Молодежный фестиваль субкультур состоится на набережной Верхнего озера, на ул. Пролетарской, 114. Программу откроет в 11 часов танцевальный мастер-класс для всех желающих. В 12 стартует открытие фестиваля и награждение представителей уличных направлений в Калининграде.

Также в программе:

12:30 — 14:30 — динамичный воркаут-фристайл, баланс и зрелищные проходки на слэклайне, интерактивные мероприятия;

12:30 — 13:30 — Музыкальный проект «Взвуке»;

13:30 — 14:30 — Танцевальный мастер-класс для всех желающих;

14:30 — 18:00 — Проект «Балтийский ритм» — новый формат танцевальных баттлов в четырех номинациях: Hip Hop, Breaking, Afro, All Styles.

Также в субботу состоится еще одно зрелищное действо: закрытие сезона экстремальных видов спорта (0+). Оно будет проходить на территории скейт-парка под вторым эстакадным мостом (Московский проспект, 76).

В программе:

12:00 — 16:00 — Соревнования для райдеров на самокатах, BMX, MTB и скейтбордах;

16:00 — 18:00 — Финал проекта «Академия самокатного спорта» — лучшие из лучших покажут, чему научились за сезон.