Матч «Локомотива», Найк Борзов, «Острова»: афиша Калининграда на выходные

Матч «Локомотива» и московского «Динамо» в ДС «Янтарный», выступления Ay Yola в «Ялте» и Найка Борзова на «Вагонке», трибьют-концерты в «Лондоне» и «Бастионе», фестиваль «Острова» в музеях города и фестиваль осознанного потребления в «Понарте» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых интересных событиях грядущих выходных.

В пятницу, 24 октября, в клубе «Ялта» выступит группа Ay Yola, которая с альбомом Ural-Batyr отправилась в первый масштабный тур по России (18+). «На сцене музыка станет мостом: звуки перенесут тебя в мир древних героев; огромные экраны откроют красоты гор и рек Башкортостана; электронные аранжировки сольются с живым звучанием, и твоё сердце зазвучит в такт этой магии», — обещают организаторы. Начало — в 19:00.

На «Вагонке» 24 октября состоится концерт Найка Борзова (18+). «Вместе с артистом споём любимые песни — „Лошадка“, „Верхом на звезде“, „Три слова“, „Одна она“, которые за 20 лет творчества музыканта завоевали тысячи сердец и стали визитной карточкой русской инди-музыки», — обещают организаторы. Выступление начнётся в 20:00.

В клубе «Склад» 24 октября проведут «долгожданную тематическую рейв-сессию» (18+). «Призываем DNB-комьюнити Калининграда выйти из сумрака и жечь танцпол до рассвета! Музыкальная палитра в лучших традициях, с разбегом жанров от мелодичного ликвид-фанка и олдскул-джангла до взрывного нейрофанка и джамп-апа», — пишут в анонсе. Вход свободный, начало — в 22:00.

Мировые хиты в исполнении кавер-группы R.E.D. прозвучат 24 октября в «Лондоне» (18+). «Приготовьтесь к зажигательным ритмам и любимым мелодиям! Это будет вечер, полный энергии, эмоций и отличного настроения», — убеждают в анонсе. Начало — в 21:00.





В субботу, 25 октября, в Калининграде стартует музейно-семейный фестиваль «Острова», который продлится до 4 ноября. В Музее изобразительных искусств на время фестиваля открывается мультипликационная фабрика «Кто выпустил львов?» (6+). Кафедральный собор подготовил маршрут «Кант: чертоги разума» (6+). Музей калининградского кораблестроения приглашает прикоснуться к профессии корабела на экскурсии «Корабль! Камера! Мотор!» (12+). С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

В культурном квартале «Понарт» на 25-26 октября анонсирован фестиваль осознанного потребления (6+). Мероприятие пройдёт в стиле Хеллоуина, гостей ждут традиционные зоны — маркет локальных брендов, гаражная распродажа, ресейл, обмен вещами, мастер-классы — и несколько новых. Оба дня фестиваль будет проходить с 12:00 до 19:00.

NewVersion & AmonBeat в субботу появятся на сцене «Бастиона» (18+). Коллектив исполнит песни легенд мирового и русского рока, в том числе Pink Floyd, Marilyn Manson, «Кино», Depeche Mode и многих других. Начало — в 20:00.

В баре Morrison 25 октября выступит группа Kelvin Band, которая представит классику русского рока (18+). Концерт начнётся в 20:30.





В ДС «Янтарный» 25 октября в рамках 4-го тура женской волейбольной Суперлиги калининградский «Локомотив» встретится с московским «Динамо» (0+). Матч начнётся в 18:00. По итогам трёх туров «Локомотив» набрал 6 очков.

В Музее искусств в выходные для посещения будет доступна выставка пейзажей XX века «Сумерки. Дорога на закат» (0+). Проект посвящен художественному образу заката и становится «поистине дорогой» через весь ХХ век. Экспозиция будет работать до 30 ноября.

Шедевры мировой классики прозвучат в субботу в 19:00 в Кафедральном соборе на концерте «Из бездны к свету» (6+). Произведения на органе сыграет Мария Мохова. В воскресенье, 26 октября, в соборе выступят участники Музыкальной экспедиции Борис Андрианов (виолончель), Леонид (фортепиано) и Николай Винцкевичи (саксофон), Вартан Бабаян (ударные). Музыканты представят джазовые отражения сюит Баха (6+). Начало — в 20:00.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 26 октября в 18:00 начнётся концерт «Волшебное путешествие» (6+). Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема исполнит произведения Вивальди, Сен-Санса, Чайковского и Моцарта.

Сольный концерт певицы Насти Дельгранде состоится 26 октября в «Бастионе» (16+). Начало — в 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»