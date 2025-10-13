Корабли, львы и кино: в Калининграде пройдёт семейно-музейный фестиваль «Острова»

Все новости по теме: Культура

В Калининграде в дни осенних каникул с 25 октября по 4 ноября пройдёт семейно-музейный фестиваль «Острова» (6+). В этом году он посвящен теме «Кино». Об этом сообщают организаторы на своём сайте.

Музей калининградского кораблестроения приглашает прикоснуться к профессии корабела на экскурсии «Корабль! Камера! Мотор!» (12+): «Участникам фестиваля предстоит узнать, как калининградские корабелы оставили яркий след в мировом кинематографе, сыграв роль в создании фильма „Титаник“».

Кафедральный собор подготовил маршрут «Кант: чертоги разума» (6+). «Вместе с нашим СУПЕРгероем — великим философом Иммануилом Кантом — пройдем испытания, преодолеем трудности и узнаем, как появляются супергерои и на экране, и в жизни», — следует из анонса.

В Музее изобразительных искусств на время фестиваля открывается мультипликационная фабрика «Кто выпустил львов?» (6+). Дети смогут стать авторами «движущихся картинок», поиграть в театре теней и подёргать за ниточки деревянных актёров.

В музее «Фридландские ворота» пройдёт маршрут «Режиссер рассеянный с улицы Бассейной» (6+). Участники «будут изучать» музей, выполнять задания, озвучивать фильмы и рисовать декорации.

Третьяковка проведет квест «Кино_картина» (6+), который поможет понять особый язык искусства и создать идею собственного фильма. В конце маршрута всех посетителей ждет мастер-класс по созданию киноафиши к своему фильму.

Программа фестиваля разделена на основную и параллельную. Маршруты основной программы готовились при поддержке кураторов. Пройти эти маршруты можно по специальным фестивальным билетам: 100 руб. — детский билет и 200 руб. — взрослый. Маршруты параллельной программы музеи готовили самостоятельно. Стоимость входных билетов необходимо уточнять в кассах музеев.

Уточнить подробности и посмотреть другие события фестиваля можно на сайте.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter