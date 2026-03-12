«Балтика» и ЦСКА, «Онегин» и Therr Maitz: афиша Калининграда на выходные

Концерты, театр, выставки и большой футбол — предстоящие выходные в Калининграде обещают быть насыщенными. С 13 по 15 марта жители и гости региона смогут посетить оперу «Евгений Онегин», послушать Therr Maitz и MONA, побывать на лекциях и фестивалях, а также поддержать «Балтику» в матче с ЦСКА, а «Локомотив» — в игре с «Заречье-Одинцово». Подробнее — в обзоре «Афиши Нового Калининграда».

13 марта

В Музыкальном театре 13 марта в 19:00 и 14 марта в 17:00 представят оперу Чайковского «Евгений Онегин» (12+). «В постановке Дмитрия Бертмана это „волнующая драма человека, который не может любить...“ Все герои освобождены от стереотипных характеристик, прочно закрепленных на оперной сцене. История потеряла привычный глянец. Драма молодых пушкинских героев обрела в спектакле конкретность, предельную остроту, интимность и, вместе с тем, истинную глубину и масштабность. Хорошо знакомые бытовые подробности подняты на высоту метафоры, символа», — рассказывают в анонсе и предупреждают, что в спектакле используется сценический дым.

Новая выставка «Орнамент массы. Калининградский код» откроется в пятницу в 17:00 в Калининградском историко-художественном музее (6+). Художники создали исследование региона как уникального палимпсеста (в искусстве — картина, написанная поверх старой, где фрагменты прежнего изображения создают особую глубину и контекст): «Места, где на одном „листе бумаги“ проступают следы разных эпох: довоенная архитектура, советская монументальность и современный ритм жизни. Авторы затрагивают различные сферы — экология, картография, архитектура, ландшафт, личные истории, переселенчество». Выставка продлится до 9 апреля.

В Калининградском областном музее янтаря 13 марта в 17:00 состоится торжественное открытие литературно-художественной экспозиции «Единая нить истории» (12+), созданной на основе фондов Государственного музея истории белорусской литературы. Проект приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России. В экспозиции будут представлены материалы из архивов известных белорусских писателей, а также тканые покрывала, скатерти, элементы традиционного национального костюма, предметы декоративно-прикладного искусства и личные вещи писателей. Вход на открытие выставки — свободный.

Группа «Анимация» впервые в полном составе выступит в «Бастионе» (18+). «Драйвово, дерзко и в самом электрическом звучании — этой весной группа «Анимация» представит программу «Хиты, проверенные временем и новые песни из альбома „Отрицательное время“ в рамках юбилейного тура „АнимациЯ 25 лет“. Будьте в числе первых, кто узнает о новых хитах!» — приглашают организаторы. Начало — в 20:00.

В исполнении коллектива «Кёниг Трибьют Бэнд» в Лондоне прозвучат хиты «Ленинграда» (18+). «Будут все песни, под которые: поют во всё горло; танцуют до упаду; забывают о правилах», — обещают в анонсе. Начало — в 21:00.

Во Дворце спорта «Янтарный» в пятницу состоится четвертьфинал Чемпионата России по женскому волейболу (0+) — «Локомотив» встретится с «Заречье-Одинцово» (Московская область). Матч стартует в 19:00.





14 марта

В рамках проекта «Музыкальная сборная России» (6+) на сцене Калининградской филармонии им. Е.Ф. Светланова совместно с оркестром филармонии (художественный руководитель и дирижер — лауреат международных конкурсов Елена Толкачёва) выступят лауреаты престижных международных музыкальных конкурсов: Иван Глазов (кларнет), Анастасия Городнина (скрипка), Лев Грушецкий (фортепиано). На концерте-открытии Международного музыкального фестиваля для детей и юношества «Музыкальная весна» прозвучат сочинения Россини, Глазунова и Рахманинова. Начало — в 17:00.

Концерт Владимира Гудожникова «Ты... моя мелодия» (12+) запланирован в Калининградском историко-художественном музее. «Приглашаем на проникновенный музыкально-театральный концерт, посвящённый великой любви, вдохновению и судьбе двух легендарных артистов — Муслима Магомаева и Тамары Синявской. История, рассказанная через музыку и стихи, раскрывает не только их личные чувства, но и путь большого художника, для которого любовь и музыка были нераздельны», — рассказывают в анонсе. Начало — в 16:00.

В Музее искусств в рамках выставки «Космос красного» пройдёт лекция «Красный цвет в русской традиции» (6+). На ней затронут тему красного цвета в мифологии, быту, одежде и праздниках. Встречу проведет специалист научно-экспозиционного отдела музея Анна Воробьева, начало — в 17:00.

На «Ростех Арене» в субботу в рамках Премьер-лиги состоится встреча калининградской «Балтики» и московского ЦСКА (0+). По итогам 20 туров РПЛ калининградский клуб набрал 36 очков и расположился на пятой строчке таблицы.





В клубе «Склад» состоится «по-настоящему огненный концерт-вечеринка Brit Pop Party», где прозвучат «все самые яркие хиты британской волны, которые вы узнаете с самых первых аккордов» (18+). «И да, это не просто трибьют-концерт — музыканты больше 2-х лет делали эту программу, с максимальной любовью, вниманием к деталям и со всем своим опытом! Эта музыка, которую музыканты по-настоящему Любят и Уважают — и с великим удовольствием исполнят её для вас в этот вечер!» — гарантируют в анонсе. Начало — в 19:00.

На сцене «Янтарь-холла» появится группа Therr Maitz — «настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах» (12+). «Всего за десять с небольшим лет существования московского состава Therr Maitz стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, на счету которого саундтрек фильма „Лёд“ и работа с артистами высокого уровня», — отмечают организаторы. Начало — в 19:00.

С хитами рока, джаза и блюза (The Beatles, Elvis Presley, Radiohead, Stevie Wonder, Eagles, John Legend) в баре Morrison выступит группа Voyage Band (18+). Концерт начнётся в 20:00.

На «Вагонке» появится певица MONA (12+). «Ее песни отличаются яркими мелодиями и глубокими текстами, что делает их запоминающимися. MONA часто выпускает новые треки, которые сразу становятся хитами. Певица успешно экспериментирует с жанрами, предлагая слушателям свежие звуки и необычные аранжировки», — подчёркивают в анонсе. Начало — в 20:00.

В «Ялте» в рамках тура «Вечно молодой» выступит исполнитель Heronwater (16+). Зрителей ждут «мощные световые шоу и неизменная энергетика, превращающая каждый концерт в большое клубное празднество». Начало — в 20:00.





15 марта

В Калининградской областной филармонии в воскресенье в 12:00 в рамках фестиваля «Музыкальная весна» представят концерт «Шедевры русской музыки и сказок волшебство» (6+). Вечером здесь прозвучат хиты зарубежной эстрады (12+). «Концерт „Хиты зарубежной эстрады“ — это возможность ощутить эстетику космической эры в музыке. Волшебные мелодии, шедевры эстрады: „The Best“ Тины Тёрнер, „Я выживу“ Глории Гейнор, „Нью-Йорк, Нью-Йорк“ Фрэнка Синатры и заглавный трек бондианы „Не время умирать“ в исполнении великолепных солистов Калининградской филармонии помогут вам отвлечься от повседневности и ощутить легкость полета вне времени и пространства», — обещают организаторы. Начало — в 18:00.

В Кафедральном соборе прозвучит инструментальная камерная музыка в исполнении скрипки (Ольга Барахова) и органа (Мансур Юсупов) (6+). В программе: И.С. Бах, А. Шнитке, С. Франк, Т.А. Витали. Начало — в 18:00.

В «Бастионе» в воскресенье планируют отметить День святого Патрика (16+). «День святого Патрика — это праздник, который во всем мире олицетворяет радость, задор и безграничное жизнелюбие. Это время, когда звучат задорные ирландские песни, ноги сами пускаются в пляс под ритмы народных танцев, а вокруг царит атмосфера теплых встреч и искреннего смеха в компании друзей. В этот праздничный вечер для вас выступят: Twilbard & Green Tales — мелодичный коктейль фолка, кельтики и инди-фолк-рока со средневековым налетом; Анна Снегирева — волшебный менестрель, автор-исполнитель акустического фолка», — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»