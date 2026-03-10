Музей искусств анонсировал цикл лекций в рамках выставки «Космос красного»

Музей изобразительных искусств приглашает на лекции в рамках выставки «Космос красного» (6+). Посетители познакомятся с аспектами красного цвета в разных сферах, сообщили в телеграм-канале учреждения.

«Что значил красный цвет в мифологии? Почему мы выбираем красные продукты? Красный в литературе можно рассматривать как отдельный язык?» — следует из анонса.

Лекция «Красный цвет в русской традиции» пройдет 14 марта в 17:00. На ней затронут тему красного цвета в мифологии, быту, одежде и праздниках. Ее проведет специалист научно-экспозиционного отдела музея Анна Воробьева.

Заместитель директора музея по развитию Маргарита Маслобойникова 19 марта в 18:30 проведет лекцию «Психология цвета в маркетинге». Лектор расскажет, как цвет влияет на наши эмоции и решение о покупке продукта.

Лекция «Прекрасный, ярый, яростный, как жизнь» о красном цвете в русской литературе запланирована на 26 марта на 18:30. Ведущей станет главный научный сотрудник музея Лада Сыроватко.

Стоимость всех лекций — 350 руб. В нее включено бесплатное посещение выставки «Космос красного». На лекциях действует программа «Пушкинская карта».