«Балтика» упустила победу над «Ростовом» на последних минутах матча

«Балтика» упустила победу над «Ростовом» на последних минутах гостевого матча в рамках 20-го тура Российской Премьере-лиги. Хозяева сравняли счёт уже в компенсированное время, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Балтийцы открыли счёт на 40-й минуте. Свой 11-й мяч в чемпионате забил Брайан Хиль, что позволило ему сравняться с лидером бомбардирской гонки Алексеем Батраковым из «Локомотива». Ростовчане отыграли с углового на 90+2, счёт сравнял нападающий южан Роналдо.

При этом «Ростов» забил свой первый мяч ещё на 13-й минуте. После просмотра видеоповтора взятие ворот Максима Бориско отменили из-за офсайда. На 72-й желто-синие не реализовали пенальти. Мяч после удара Алексея Миронова прошёл выше ворот балтийцев.

По итогам 20 туров РПЛ калининградский клуб набрал 36 очков и расположился на пятой строчке таблицы. Следующий матч «Балтика» проведёт в Калининграде. 14 марта в Премьер-лиге бело-синие сыграют с ЦСКА. Игра запланирована на 19:30 (0+).