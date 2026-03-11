«Орнамент массы. Калининградский код»: в Калининграде открывается новая выставка

В Калининградском историко-художественном музее 13 марта в 17:00 откроется новая выставка «Орнамент массы. Калининградский код» (6+). Авторы затронули такие сферы сферы, как экология, картография, архитектура, ландшафт, личные истории и переселенчество. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

«Судить об эпохе по учебникам и громким заявлениям? Или же истинная ткань времени складывается из неприметных деталей, личных историй и ритмов повседневности. Именно об этом проект „Орнамент массы. Калининградский код“, с философским фундаментом», — следует из анонса.

Художники создали исследование региона как уникального палимпсеста (в искусстве — картина, написанная поверх старой, где фрагменты прежнего изображения создают особую глубину и контекст): «Места, где на одном „листе бумаги“ проступают следы разных эпох: довоенная архитектура, советская монументальность и современный ритм жизни. Авторы затрагиваем различные сферы — экология, картография, архитектура, ландшафт, личные истории, переселенчество».

Выставка продлится до 9 апреля.