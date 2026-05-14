Музейная ночь, последний матч «Балтики», «Другфест»: афиша Калининграда на выходные

В предстоящие выходные калининградцев ждёт сразу несколько крупных культурных и музыкальных событий. Главной темой уикенда станет «Музейная ночь» (6+), которая объединит музеи, арт-пространства и специальные проекты по всему региону. Помимо масштабной музейной программы, в Калининграде пройдут концерты Егора Крида, Сергея Трофимова и NЮ, последний матч сезона «Балтики», фестивали, вечеринки, органные программы и семейные мероприятия. В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, куда сходить 15–17 мая.

15 мая

В пятницу состоятся основные события акции «Музейная ночь» (6+). Темой акции в этом году станет «Родное» — музеи и культурные пространства региона обратятся к локальной истории, семейной памяти, преемственности поколений и связи малой родины с большой историей страны. В этом году акция объединит семь основных музеев, которые можно будет посетить по единому билету, и 13 спецпроектов. Помимо этого, запланирована работа 12 шаттлов, двух дополнительных активностей и концерта-перформанса. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В клубе «Склад» 15 мая проведут клубный фестиваль «Склад Музыки Фест! ’05-26» (16+). На сцене появятся калининградские музыканты Алена Кондрацкая, «Дети Подорожника», Ignoring Pulse, «Лемминги», «Взлет». Вход свободный, начало — в 18:00.

Свой новый альбом в «Ялте» презентует альтернативная группа LASCALA (18+). В октябре прошлого года коллектив выпустил седьмой студийный альбом. «В поддержку альбома музыканты отправились в большой тур, где представят новейшую концертную программу и все лучшие хиты. Не пропусти самую жаркую вечеринку весны!» — приглашают организаторы. Концерт начнётся в 19:00.

В «Бастионе» трибьют-шоу представит калининградская группа MAYDIE (18+). Вход свободный, начало — в 21:00.

Команда «Газеты Пишут» в «Лондоне» планирует устроить баттл «настоящих блокбастеров двух ярких артистов нашей эпохи» (18+). Группа исполнит хиты Сергея Шнурова и Ирины Аллегровой. Кроме концерта, гостей ждут фотосет, «Битва хоров», «Песни на выбор» и дискотека на всю ночь. Начало — в 21:00.

Во Дворце спорта «Янтарный» в пятницу появится Егор Крид (12+). Концерт начнётся в 20:00.

16 мая

В Кафедральном соборе в субботу Ольга Невская (лирико-колоратурное сопрано) и Фёдор Морозов (орган) представят «молитвы Богу и любви» (6+). В программе: произведения Баха, Моцарта, Рахманинова, Таривердиева и других композиторов. Начало — в 18:00.

В парке «Южный» состоится «Другфест» — праздник любви к животным (0+). «Приюты приедут со своими подопечными, которые очень ждут свой дом и заботливого хозяина. Приходи знакомиться, гулять и, возможно, забирать домой того самого друга на всю жизнь», — приглашают организаторы. Для гостей подготовили конкурсы и розыгрыши, выступления творческих коллективов, фотозоны и мастер-классы. Фестиваль стартует в 12:00.

Большой концерт Эльбруса Джанмирзоева пройдёт в «Янтарь-холле» (12+). «Эльбрус Джанмирзоев — артист, чьи песни не теряют актуальности десятилетиями, а сегодня вновь покоряют соцсети и собирают миллионы прослушиваний. Это больше, чем концерты — это встреча с историей, которая продолжается», — настаивают в анонсе. Начало — в 20:00.

В «Лондоне» гостей ждёт вечер, «наполненный мощной энергетикой, драйвом и любимыми треками» (18+). Насыщенную программу и атмосферу, «в которую хочется погрузиться с первых нот», обещает группа К.Т.Б. Начало — в 21:00.

«Еще одно шумное и яркое мероприятие» проведут в клубе «Склад» (18+). «Отмечаем в календаре, чтобы не пропустить Drum’N’Bass for MASS! В эту ночь будут с вами: V.Kan, Alice Wake, Mntlcs, Fitill, Alan. Будет громко, быстро и не скучно! Вход свободный!» — пишут организаторы. Начало — в 22:00.





17 мая

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова с программой «Я люблю тебя, жизнь» выступит актёр театра, писатель, заслуженный артист России Сергей Чонишвили (12+). «В литературную основу концерта легли произведения почти забытых ныне авторов, которые в свое время были широко известны — Григорьев, Бакланов, Деген, Шпаликов. Рассказы будут звучать в сопровождении бессмертных произведений великих композиторов», — рассказывают в анонсе. Начало — в 18:00.

В «Янтарь-холле» с большим сольным концертом выступит Сергей Трофимов (6+). Гостям обещают вечер «в тёплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными». Концерт начнётся в 16:00.

Второй отборочный тур Bastion FEST 2026 запланирован в «Бастионе» (18+). В концерте примут участие коллективы «МИТОТС», «Паранойя», «Криптография» и исполнительница Анна Снегирева. Вход свободный, начало — в 19:00.

На «Ростех Арене» состоится последний матч «Балтики» в рамках текущего сезона Премьер-лиги (0+). Калининградцы сыграют против московского «Динамо». Матч начнётся в 17:00.

В ДС «Янтарный» выступит музыкант Юрий Николаенко (NЮ) (16+). «В этом мае NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце», — обещают организаторы. Начало — в 20:00.

На острове Канта 17 мая завершается традиционная весенняя ярмарка «Неделя еды и музыки» (0+). В программе заключительного дня — кинопоказ «В поисках вкуса: Удомля», мини-спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён», выступление Twilbard &, Green tales, фолк-рок, а также аудиовизуальный концерт Awakeless x Lunadon.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»