«Балтика» выбыла из гонки за бронзу

Фото: официальная страница ФК «Балтика» «ВКонтакте»
Калининградская «Балтика» проиграла в гостях «Локомотиву» и потеряла возможность занять третье место в Премьер-лиге. Игра состоялась в воскресенье, 10 мая, и завершилась со счётом 1:0. Об этом сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Уже на 4-й минуте нападающий «Локомотива» Руденко забил гол, который стал единственным в матче. На 12-й минуте капитан «Балтики» Кевин Андраде получил красную карточку за серьёзное нарушение правил. Во втором тайме, на 66-й минуте, полузащитник калининградцев Илья Петров не реализовал пенальти и упустил возможность сравнять счёт.

Сейчас «Балтика» находится на 5-м месте в турнирной таблице. Последний матч в рамках Премьер-лиги калининградцы проведут 17 мая на «Ростех Арене» против московского «Динамо», идущего на 3 строчки ниже. Начало запланировано на 17:00 (0+).



