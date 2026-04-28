Экспозиции и концерт-перформанс: в Калининградской области пройдет «Музейная ночь»

В Калининградской области пройдет акция «Музейная ночь» (6+). Основные события состоятся 15 мая в Калининграде, а 16 мая программа продолжится в муниципалитетах области и на специальных площадках. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Темой акции в этом году станет «Родное». В Год единства народов России музеи и культурные пространства региона обратятся к локальной истории, семейной памяти, преемственности поколений и связи малой родины с большой историей страны. Как отмечает правительство, в год 80-летия области программа акции выходит за рамки музейных экспозиций и включает концертную составляющую высокого художественного уровня, расширяя привычный формат события и подчёркивая его культурную значимость.

В этом году акция объединит семь основных музеев, которые можно будет посетить по единому билету, и 13 спецпроектов. Помимо этого, запланирована работа 12 шаттлов, двух дополнительных активностей и концерта-перформанса.

Для жителей и гостей региона подготовили 3100 единых билетов — за 1 тыс. руб. можно посетить семь музеев. Если посетитель не планирует не планирует посетить все музеи, а хочет лишь несколько — необходимо приобрести билеты в кассах интересующих площадок. В случае покупки отдельного билета в музей, его можно приобрести по Пушкинской карте.





В программу единого билета вошли Музей янтаря с программой «80 лет и одна ночь», Музей Мирового океана с программой «Нам экипаж — семья», музей советского периода Калининграда «Дом китобоя» с проектом «Куплю гараж. Калининград», Калининградский музей изобразительных искусств с программой «С красной строки. Городские повести», музей «Фридландские ворота» с проектом «Они были первыми», Калининградский областной историко-художественный музей с программой «Из музея с любовью» и Остров Канта с программой «Дом, который построили мы».

Музей янтаря подготовил экскурсии, выставки, мастер-классы, концертную программу и огненное шоу. Музей Мирового океана предложит посетителям «живой» музей на борту НИС «Витязь», квесты, тематические экскурсии и семейные активности. «Дом китобоя» обратится к гаражной культуре как к части городской и семейной памяти, а Музей изобразительных искусств соберёт программу о городе, семье, первых переселенцах, визуальной культуре и личных историях. Историко-художественный музей посвятит свою программу любви к городу, памяти и искусству, «Фридландские ворота» расскажут о первых послевоенных созидателях региона, а Остров Канта объединит выставку, органную репетицию, лекции, музыку и интерактивные форматы.

Для удобства гостей в Калининграде с 19:00 до 00:00 часов будет организовано движение по «Музейному кольцу» — между площадками акции будут курсировать 12 шаттлов. Помимо этого, в программе предусмотрены экскурсионный трамвай и водная кольцевая прогулка с экскурсионным сопровождением. Посадка и высадка на водный маршрут будут осуществляться в одной точке. Количество мест на трамвай и водную прогулку ограничено.





Помимо основных музеев, в акции примут участие 13 спецпроектов. Среди них арт-резиденция «Дом молодёжи», Кениг Арт, арт-группа «Зерно», «АвтоРетроКлуб», Музей Калининградского кораблестроения, Закхаймские ворота, Третьяковская галерея, гончарная студия «Лепим-жжём», РостехАрена, музей «Водоканал», а также площадки 16 мая, включая Музей курортной моды, поселение эпохи викингов «Кауп», замок Нойхаузен и Морской выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске.

Ночь завершится концертом-перформансом, который состоится на Нижнем пруду. «Организаторы сохраняют интригу, но обещают зрителям атмосферное и по-настоящему запоминающееся действие, которое добавит акции немного тайны, красоты и почти сказочного настроения», — отметили в правительстве.

Полная программа акции, расписание транспорта и билеты доступны на сайте музейнаяночь39.ру.