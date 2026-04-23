Еда, музыка, кино и фотозоны: на острове Канта в субботу открывается весенняя ярмарка

В субботу, 25 апреля, на острове Канта стартует традиционная весенняя ярмарка (0+). В этом году она продлится по 17 мая. Об этом «Новому Калининграду» сообщила пресс-секретарь острова Канта Яна Лутченко.

По ее словам, за гастрономическую часть на ярмарке будут отвечать 44 повара, представляющие в том числе новые проекты. «Например, есть такой проект „У костра“. У них позиции интересные: картофель с копчёной сметаной, печёный ананас с пломбиром из ферментированных лимонов. Будет проект „Берлинеры“ с колбасками, которые начиняют всякими соусами прямо на месте. Также „Лобстердели“ — это драники, линейка с судаком, гребешком», — рассказала Яна Лутченко.

Помимо гастрономической составляющей, на ярмарке традиционно будут работать сувенирные домики — в этом году их заявлено 15. Также ежедневно будут проходить мастер-классы от местных ремесленников в мастерской.

Кроме того, впервые на ярмарке будут установлены фотозоны на тему «культурного кода Калининграда». «Там будет Дом Советов стоять, например, он уже стоит на острове, можете сфотографироваться. И велосипед, например. Вот такие вещи», — пояснила Лутченко. — Ну и самое главное, конечно, что ярмарка, как и в прошлом году, синхронизирована с открытием сезона в «Культурном месте». Там на новой сцене, которая под мостом, начинаются в это же время, с открытием ярмарки, концерты, кинопоказы, лекции каждый день. С 14 до 20 часов. Подробное расписание можно будет уточнить на сайте".

Ярмарка будет работать с 25 апреля по 17 мая ежедневно: с понедельника по четверг с 11:00 до 21:00, в пятницу, выходные и праздничные дни — с 11:00 до 22:00.

