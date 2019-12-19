Паб «Лондон» открывается после ремонта

Гастропаб «Лондон» открывается после реновации 19 декабря в 18 часов. Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказало руководство заведения.

«Что нового? Практически всё! Полностью изменился дизайн интерьера, заменена вся мебель, а барная стойка увеличилась настолько, что смело может претендовать на звание самой длинной в Калининграде. 35 кранов с разливным — это ещё одна серьёзная заявка на победу; столько вариантов пенного вы вряд ли найдёте где-то ещё. Новое меню — это пабная классика with a twist, в его основе самые популярные в гастропабах города блюда и главная новинка: пицца, отлично дополняющая главный напиток паба», — говорится в сообщении.

Напомним, паб начал работать в 2014 году на месте магазина «Дары моря» на проспекте Мира. В ноябре этого года он закрылся на ремонт.