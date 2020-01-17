Бургерная Black Star Burger на Ленинском проспекте в Калининграде закрылась

Денис Туголуков / Новый Калининград

Бургерная Black Star Burger на Ленинском проспекте в Калининграде закрылась. Заведение, как свидетельствует объявление, должно вскоре открыться на новом месте, в ТЦ «Кловер Сити Центр».

«Ресторан Black Star Burger временно закрыт, — говорится в объявлении. — Ждем вас на новом месте в ТЦ „Кловер“, пл. Победы, дом 10. Информацию об открытии отслеживайте в Instagram @kgd_blackstarburger».

На данный момент последняя запись в Instagram заведения датирована 15-м января. В ней сообщается, что 16 января бургерная переезжает.

Новое место: бургерная Black Star Burger на Ленинском проспекте

Ресторан сети быстрого питания Black Star Burger открылся в Калининграде год назад. Спустя несколько недель Роспотребнадзор пообещал проверить заведение на соответствие санитарным нормам.

В марте 2019-го Ленинградский районный суд города Калининграда оштрафовал владельца кафе Black Star Burger за нарушения санитарного законодательства. В ноябре региональное управление Роспотребнадзора вновь сообщило о жалобах на заведение.

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