Бургерная Black Star Burger на Ленинском проспекте в Калининграде закрылась. Заведение, как свидетельствует объявление, должно вскоре открыться на новом месте, в ТЦ «Кловер Сити Центр».



«Ресторан Black Star Burger временно закрыт, — говорится в объявлении. — Ждем вас на новом месте в ТЦ „Кловер“, пл. Победы, дом 10. Информацию об открытии отслеживайте в Instagram @kgd_blackstarburger».

На данный момент последняя запись в Instagram заведения датирована 15-м января. В ней сообщается, что 16 января бургерная переезжает.

Новое место: бургерная Black Star Burger на Ленинском проспекте



Ресторан сети быстрого питания Black Star Burger открылся в Калининграде год назад. Спустя несколько недель Роспотребнадзор пообещал проверить заведение на соответствие санитарным нормам.

В марте 2019-го Ленинградский районный суд города Калининграда оштрафовал владельца кафе Black Star Burger за нарушения санитарного законодательства. В ноябре региональное управление Роспотребнадзора вновь сообщило о жалобах на заведение.