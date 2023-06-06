На месте «Королевского пекаря» в здании мэрии Калининграда открывают столовую

В здании администрации Калининграда открывается столовая «Готово». На двери будущего кафе размещено объявление о наборе сотрудников.

Руководство заведения сообщило «Новому Калининграду», что столовая планирует начать работу в конце июля. Заведение сети «Готово» уже функционирует на ул. 9 Апреля и позиционирует себя как «современная столовая». Средний чек, по данным сервиса «2ГИС», составляет 280 рублей.

Ранее в здании администрации размещалось кафе «Королевский пекарь». Оно проработало с сентября 2020 года по июнь 2022 года. Прежде на этом месте находились рестораны «Ресто Престо», «Вилла Ченто», «Папа на кухне», «Ла Плас» и др.