ЕС опроверг санкции против летавшей из Калининграда в Турцию авиакомпании

Европейский союз утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании Southwind Airlines. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

«Санкции ЕС принимаются государствами-членами единогласно и публикуются в официальном журнале ЕС. На сегодняшний день ЕС не применял никаких подобных санкций в отношении данной компании», — заявили в ведомстве. В Еврокомиссии также отметили, что Евросоюз поддерживает действия входящих в союз государств, направленные на обеспечение единого подхода к применению санкций.

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении ЕС запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчков. Ассоциация туроператоров России заявила об отмене полетной программы из Калининграда в Анталью, но в центре поддержки Southwind это опровергли.