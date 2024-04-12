Турецкая авиакомпания подтвердила отмену рейсов из Калининграда

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила в своем телеграм-канале со ссылкой на службу поддержки перевозчика.

«Накануне вечером редакция „Вестника АТОР“ получила ответ от авиакомпании Southwind относительно судьбы рейсов из Антальи в Калининград и обратно: „Рейсы отменены. Обратитесь к туроператору“», — говорится в публикации.

По данным АТОР, туроператоры пока не подтверждают отмену полетной программы из Калининграда в Турцию. Вопрос организации перевозки по-прежнему находится в процессе согласования, заявили в ассоциации.

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении ЕС запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Туроператоры Pegas Touristik и Coral Travel вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчков. Ассоциация туроператоров России заявила об отмене полетной программы из Калининграда в Анталью, но в начале апреля центре поддержки Southwind это опровергали. ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании.