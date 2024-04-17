Туры из Калининграда в Турцию на Southwind аннулируются

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Туры из Калининграда в Турцию на рейсах авиакомпании Southwind Airlines аннулируются, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«Туроператорам — держателям блоков мест на рейсах турецкой авиакомпании Southwind, которой немотивированно запретили пролет в воздушном пространстве Евросоюза, на текущий момент не удалось договориться с альтернативным перевозчиком или отменить запрет ЕС по своим каналам. Но туроператоры еще решают вопрос», — отмечается на сайте АТОР.

Компания PEGAS Touristik заявила, что на текущий момент он аннулирует туры по программе. Возобновить ее надеются с другим перевозчиком. Пока что туристам предлагают получить полный возврат денег, забронировать другие направления или перевести средства на тур с вылетом из Москвы. Возвраты производятся в течение десяти рабочих дней с момента получения документов на возврат туроператором.

«В Anex, у которого также были блоки мест на этих рейсах, туристам предлагают заменить перелет на стыковочный, выбрать иную дату или город вылета. Если данные варианты не подходят, то будет осуществлен полный возврат денежных средств», — пишет «Вестник АТОР».

Ранее аэропорт «Храброво» анонсировал прямые рейсы из Калининграда в Стамбул и чартерные в Анталью. Однако вскоре турецкое издание Turizm Guncel сообщило о введении Евросоюзом запрета на полеты через Европу для авиакомпании Southwind Airlines. Некоторые туроператоры вынуждены были пересаживать туристов на рейсы других перевозчиков. При этом ЕС утверждает, что не применял санкций в отношении турецкой авиакомпании. В середине апреля авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов из Калининграда в Анталью.

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