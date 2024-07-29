Эксперты назвали выгодные направления для путешествий калининградцев в сентябре

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Эксперты «Яндекс Путешествий» проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года и составили список самых бюджетных маршрутов из Калининграда.

Топ-10 городов России, куда из Калининграда будет дешевле всего слетать в сентябре, выглядит следующим образом:

  • Москва — 9 600 ₽

  • Санкт-Петербург — 10 900 ₽

  • Казань — 16 700 ₽ (с пересадкой)

  • Екатеринбург — 18 100 ₽

  • Саратов — 19 600 ₽ (с пересадкой)

  • Минеральные воды — 22 800 ₽ (с пересадкой)

  • Омск — 24 100 ₽ (с пересадкой)

  • Барнаул — 25 400 ₽ (с пересадкой)

  • Новосибирск — 25 600 ₽ (с пересадкой)

  • Сочи — 26 800 ₽ (с пересадкой)

Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелётов из Калининграда в обе стороны стали Беларусь, Армения и Казахстан:

  • Минск, Беларусь — 13 100 ₽

  • Ереван, Армения — 31 900 ₽

  • Шымкент, Казахстан — 33 500 ₽ (с пересадкой)

  • Астана, Казахстан — 35 100 ₽ (с пересадкой)

  • Ташкент, Узбекистан — 36 200 ₽ (с пересадкой)

  • Анталья, Турция — 36 800 ₽ (с пересадкой)

  • Наманган, Узбекистан — 38 700 ₽ (с пересадкой)

  • Алматы, Казахстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)

  • Бишкек, Кыргызстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)

  • Караганды, Казахстан — 46 000 ₽ (с пересадкой)

Цены актуальны на 27 июля 2024 года.

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