Эксперты назвали выгодные направления для путешествий калининградцев в сентябре

Эксперты «Яндекс Путешествий» проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года и составили список самых бюджетных маршрутов из Калининграда.
Топ-10 городов России, куда из Калининграда будет дешевле всего слетать в сентябре, выглядит следующим образом:
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Москва — 9 600 ₽
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Санкт-Петербург — 10 900 ₽
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Казань — 16 700 ₽ (с пересадкой)
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Екатеринбург — 18 100 ₽
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Саратов — 19 600 ₽ (с пересадкой)
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Минеральные воды — 22 800 ₽ (с пересадкой)
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Омск — 24 100 ₽ (с пересадкой)
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Барнаул — 25 400 ₽ (с пересадкой)
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Новосибирск — 25 600 ₽ (с пересадкой)
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Сочи — 26 800 ₽ (с пересадкой)
Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелётов из Калининграда в обе стороны стали Беларусь, Армения и Казахстан:
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Минск, Беларусь — 13 100 ₽
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Ереван, Армения — 31 900 ₽
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Шымкент, Казахстан — 33 500 ₽ (с пересадкой)
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Астана, Казахстан — 35 100 ₽ (с пересадкой)
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Ташкент, Узбекистан — 36 200 ₽ (с пересадкой)
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Анталья, Турция — 36 800 ₽ (с пересадкой)
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Наманган, Узбекистан — 38 700 ₽ (с пересадкой)
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Алматы, Казахстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)
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Бишкек, Кыргызстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)
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Караганды, Казахстан — 46 000 ₽ (с пересадкой)
Цены актуальны на 27 июля 2024 года.