Эксперты назвали выгодные направления для путешествий калининградцев в сентябре

Эксперты «Яндекс Путешествий» проанализировали данные по стоимости перелётов в обе стороны в сентябре 2024 года и составили список самых бюджетных маршрутов из Калининграда.



Топ-10 городов России, куда из Калининграда будет дешевле всего слетать в сентябре, выглядит следующим образом:

Москва — 9 600 ₽

Санкт-Петербург — 10 900 ₽

Казань — 16 700 ₽ (с пересадкой)

Екатеринбург — 18 100 ₽

Саратов — 19 600 ₽ (с пересадкой)

Минеральные воды — 22 800 ₽ (с пересадкой)

Омск — 24 100 ₽ (с пересадкой)

Барнаул — 25 400 ₽ (с пересадкой)

Новосибирск — 25 600 ₽ (с пересадкой)

Сочи — 26 800 ₽ (с пересадкой)

Среди заграничных стран самыми бюджетными для авиаперелётов из Калининграда в обе стороны стали Беларусь, Армения и Казахстан:

Минск, Беларусь — 13 100 ₽

Ереван, Армения — 31 900 ₽

Шымкент, Казахстан — 33 500 ₽ (с пересадкой)

Астана, Казахстан — 35 100 ₽ (с пересадкой)

Ташкент, Узбекистан — 36 200 ₽ (с пересадкой)

Анталья, Турция — 36 800 ₽ (с пересадкой)

Наманган, Узбекистан — 38 700 ₽ (с пересадкой)

Алматы, Казахстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)

Бишкек, Кыргызстан — 41 200 ₽ (с пересадкой)

Караганды, Казахстан — 46 000 ₽ (с пересадкой)

Цены актуальны на 27 июля 2024 года.